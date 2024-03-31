|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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BAHÇE
Açılan Sandık Oranı %50.00
|SAADET ORKUN KARA
|2
|%0.04
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DÜZİÇİ
Açılan Sandık Oranı %58.20
|0
|%0
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HASANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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KADİRLİ
Açılan Sandık Oranı %6.10
|KÜRŞAT AKBIYIK
|19
|%0.62
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %33.94
|AHMET ATAKAN ERTUĞ
|544
|%1.48
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SUMBAS
Açılan Sandık Oranı %0
|HÜSEYİN AVNİ HACIKASIMOĞLU
|0
|%0
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TOPRAKKALE
Açılan Sandık Oranı %0
|MERYEM SEYREK
|0
|%0
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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ATALAN
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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BÖCEKLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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CEVDETİYE
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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ELLEK
Açılan Sandık Oranı %5.88
|0
|%0
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MEHMETLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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TÜRKMEN
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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YARBAŞI
Açılan Sandık Oranı %54.55
|0
|%0
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