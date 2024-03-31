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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 20:15
Zafer Partisi

  • KISALTMA

    ZAFER PARTİSİ

  • GENEL BAŞKAN

    Ümit Özdağ

  • KURULUŞ TARİHİ

    26/08/2021
ZAFER PARTİSİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.95
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%25.87
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%1.48 0
İL GENEL MECLİSİ
%1.84
Osmaniye Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
BAHÇE
Açılan Sandık Oranı %50.00
SAADET ORKUN KARA 2 %0.04 Detay
DÜZİÇİ
Açılan Sandık Oranı %58.20
0 %0 Detay
HASANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
KADİRLİ
Açılan Sandık Oranı %6.10
KÜRŞAT AKBIYIK 19 %0.62 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %33.94
AHMET ATAKAN ERTUĞ 544 %1.48 Detay
SUMBAS
Açılan Sandık Oranı %0
HÜSEYİN AVNİ HACIKASIMOĞLU 0 %0 Detay
TOPRAKKALE
Açılan Sandık Oranı %0
MERYEM SEYREK 0 %0 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
ATALAN
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
BÖCEKLİ
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
CEVDETİYE
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
ELLEK
Açılan Sandık Oranı %5.88
0 %0 Detay
MEHMETLİ
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
TÜRKMEN
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
YARBAŞI
Açılan Sandık Oranı %54.55
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı