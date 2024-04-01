|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AĞLASUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALİ DÖLEK
|7
|%0.25
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ALTINYAYLA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ABDURRAKİP DÖLEK
|2
|%0.09
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BUCAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İBRAHİM BAYKAL
|144
|%0.52
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ÇAVDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|KADİR ÇELİK
|4
|%0.11
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ÇELTİKÇİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|DERVİŞ UÇAR
|1
|%0.06
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GÖLHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NURGÜL ÇELİK
|54
|%0.57
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KARAMANLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSA DÖLEK
|12
|%0.30
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KEMER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET EFE NUREL
|8
|%0.76
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|KEMAL KARLI
|1294
|%2.60
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TEFENNİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İBRAHİM BAYIK
|13
|%0.29
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YEŞİLOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUHAMMET EMRE TÜRKSOY
|12
|%0.37
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