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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 00:05
Zafer Partisi

  • KISALTMA

    ZAFER PARTİSİ

  • GENEL BAŞKAN

    Ümit Özdağ

  • KURULUŞ TARİHİ

    26/08/2021
ZAFER PARTİSİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%1.32
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%82.74
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%1.42 0
İL GENEL MECLİSİ
%2.18
Denizli Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ACIPAYAM
Açılan Sandık Oranı %84.18
RIFAT ARIKAN 169 %0.56 Detay
BABADAĞ
Açılan Sandık Oranı %65.00
MEHMET AKİF ŞIĞVA 14 %0.55 Detay
BAKLAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
ONUR AKSUNGUR 8 %0.21 Detay
BEKİLLİ
Açılan Sandık Oranı %73.91
MURAT KOCAKAFA 0 %0 Detay
BEYAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %59.09
AHMET YASİN ORHAN 0 %0 Detay
BOZKURT
Açılan Sandık Oranı %94.29
AHMET VOLKAN MORAN 28 %0.43 Detay
BULDAN
Açılan Sandık Oranı %59.04
VEHBİ ERTÜRK 34 %0.37 Detay
ÇAL
Açılan Sandık Oranı %85.29
TUĞRAN SAVRAN 20 %0.18 Detay
ÇAMELİ
Açılan Sandık Oranı %77.19
YASİN SOLAK 84 %0.93 Detay
ÇARDAK
Açılan Sandık Oranı %96.30
SELAHİ ARSLAN 10 %0.19 Detay
ÇİVRİL
Açılan Sandık Oranı %60.80
GÖKHAN KARAYOL 84 %0.41 Detay
GÜNEY
Açılan Sandık Oranı %38.89
SERHAT BEDİR GİDİŞ 2 %0.08 Detay
HONAZ
Açılan Sandık Oranı %57.69
KEMRAN VEZİR 12 %0.10 Detay
KALE
Açılan Sandık Oranı %44.26
ERDOĞAN İNCEDAYI 21 %0.35 Detay
MERKEZEFENDİ
Açılan Sandık Oranı %64.07
YUSUF EREN ÇETİN 2114 %1.66 Detay
PAMUKKALE
Açılan Sandık Oranı %61.58
OSMAN TERCAN 2320 %1.90 Detay
SARAYKÖY
Açılan Sandık Oranı %43.18
FATİH AKGÖREN 32 %0.42 Detay
SERİNHİSAR
Açılan Sandık Oranı %75.00
İLYAS BEYTEMİR 45 %0.61 Detay
TAVAS
Açılan Sandık Oranı %55.56
FATİH KARCI 71 %0.49 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı