|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ACIPAYAM
Açılan Sandık Oranı %84.18
|RIFAT ARIKAN
|169
|%0.56
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BABADAĞ
Açılan Sandık Oranı %65.00
|MEHMET AKİF ŞIĞVA
|14
|%0.55
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BAKLAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ONUR AKSUNGUR
|8
|%0.21
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BEKİLLİ
Açılan Sandık Oranı %73.91
|MURAT KOCAKAFA
|0
|%0
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BEYAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %59.09
|AHMET YASİN ORHAN
|0
|%0
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BOZKURT
Açılan Sandık Oranı %94.29
|AHMET VOLKAN MORAN
|28
|%0.43
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BULDAN
Açılan Sandık Oranı %59.04
|VEHBİ ERTÜRK
|34
|%0.37
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ÇAL
Açılan Sandık Oranı %85.29
|TUĞRAN SAVRAN
|20
|%0.18
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ÇAMELİ
Açılan Sandık Oranı %77.19
|YASİN SOLAK
|84
|%0.93
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ÇARDAK
Açılan Sandık Oranı %96.30
|SELAHİ ARSLAN
|10
|%0.19
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ÇİVRİL
Açılan Sandık Oranı %60.80
|GÖKHAN KARAYOL
|84
|%0.41
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GÜNEY
Açılan Sandık Oranı %38.89
|SERHAT BEDİR GİDİŞ
|2
|%0.08
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HONAZ
Açılan Sandık Oranı %57.69
|KEMRAN VEZİR
|12
|%0.10
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KALE
Açılan Sandık Oranı %44.26
|ERDOĞAN İNCEDAYI
|21
|%0.35
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MERKEZEFENDİ
Açılan Sandık Oranı %64.07
|YUSUF EREN ÇETİN
|2114
|%1.66
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PAMUKKALE
Açılan Sandık Oranı %61.58
|OSMAN TERCAN
|2320
|%1.90
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SARAYKÖY
Açılan Sandık Oranı %43.18
|FATİH AKGÖREN
|32
|%0.42
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SERİNHİSAR
Açılan Sandık Oranı %75.00
|İLYAS BEYTEMİR
|45
|%0.61
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TAVAS
Açılan Sandık Oranı %55.56
|FATİH KARCI
|71
|%0.49
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