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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 21:05
Zafer Partisi

  • KISALTMA

    ZAFER PARTİSİ

  • GENEL BAŞKAN

    Ümit Özdağ

  • KURULUŞ TARİHİ

    26/08/2021
ZAFER PARTİSİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.98
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%39.48
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%2.58 0
İL GENEL MECLİSİ
%1.95
Eskişehir Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ALPU
Açılan Sandık Oranı %33.33
İLKER YİĞİT ÇETİN 4 %0.27 Detay
BEYLİKOVA
Açılan Sandık Oranı %17.24
HÜSEYİN TOSUN 12 %2.40 Detay
ÇİFTELER
Açılan Sandık Oranı %16.00
BURAK GÜNDÜZ 2 %0.20 Detay
GÜNYÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %19.23
HASAN AKTAŞ 1 %0.17 Detay
HAN
Açılan Sandık Oranı %94.12
İBRAHİM YILDIRAN 0 %0 Detay
İNÖNÜ
Açılan Sandık Oranı %33.33
MURAT ULUARABACI 0 %0 Detay
MAHMUDİYE
Açılan Sandık Oranı %73.33
MURAT KOÇAK 2 %0.06 Detay
MİHALGAZİ
Açılan Sandık Oranı %18.18
UĞUR BAHAR 1 %0.33 Detay
MİHALIÇÇIK
Açılan Sandık Oranı %8.47
HALİL GÖBEKLİ 0 %0 Detay
ODUNPAZARI
Açılan Sandık Oranı %21.41
SELİM DORUK 716 %1.42 Detay
SARICAKAYA
Açılan Sandık Oranı %50.00
UĞUR ÜNSAL 1 %0.07 Detay
SEYİTGAZİ
Açılan Sandık Oranı %59.42
SELİM ARSLANGİRAY 9 %0.16 Detay
SİVRİHİSAR
Açılan Sandık Oranı %22.92
MUTLU TEKİN 25 %1.04 Detay
TEPEBAŞI
Açılan Sandık Oranı %17.78
DİLEK BAYRAÇ 532 %1.45 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı