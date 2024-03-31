|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ALPU
Açılan Sandık Oranı %33.33
|İLKER YİĞİT ÇETİN
|4
|%0.27
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BEYLİKOVA
Açılan Sandık Oranı %17.24
|HÜSEYİN TOSUN
|12
|%2.40
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ÇİFTELER
Açılan Sandık Oranı %16.00
|BURAK GÜNDÜZ
|2
|%0.20
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GÜNYÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %19.23
|HASAN AKTAŞ
|1
|%0.17
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HAN
Açılan Sandık Oranı %94.12
|İBRAHİM YILDIRAN
|0
|%0
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İNÖNÜ
Açılan Sandık Oranı %33.33
|MURAT ULUARABACI
|0
|%0
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MAHMUDİYE
Açılan Sandık Oranı %73.33
|MURAT KOÇAK
|2
|%0.06
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MİHALGAZİ
Açılan Sandık Oranı %18.18
|UĞUR BAHAR
|1
|%0.33
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MİHALIÇÇIK
Açılan Sandık Oranı %8.47
|HALİL GÖBEKLİ
|0
|%0
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ODUNPAZARI
Açılan Sandık Oranı %21.41
|SELİM DORUK
|716
|%1.42
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SARICAKAYA
Açılan Sandık Oranı %50.00
|UĞUR ÜNSAL
|1
|%0.07
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SEYİTGAZİ
Açılan Sandık Oranı %59.42
|SELİM ARSLANGİRAY
|9
|%0.16
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SİVRİHİSAR
Açılan Sandık Oranı %22.92
|MUTLU TEKİN
|25
|%1.04
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TEPEBAŞI
Açılan Sandık Oranı %17.78
|DİLEK BAYRAÇ
|532
|%1.45
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