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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26
Zafer Partisi

  • KISALTMA

    ZAFER PARTİSİ

  • GENEL BAŞKAN

    Ümit Özdağ

  • KURULUŞ TARİHİ

    26/08/2021
ZAFER PARTİSİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%1.74
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%1.66 0
İL GENEL MECLİSİ
%2.47
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İLÇE ADAY OY ORAN
AKSEKİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
CEMİL ZINGAL 70 %0.86 Detay
AKSU
Açılan Sandık Oranı %100.00
NAİM UYGUN 405 %0.90 Detay
ALANYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
TAHSİN BİNER 2292 %1.31 Detay
DEMRE
Açılan Sandık Oranı %100.00
SİNEM KARACA 21 %0.11 Detay
DÖŞEMEALTI
Açılan Sandık Oranı %100.00
BUĞRA HAN ALPALTAŞ 550 %1.17 Detay
ELMALI
Açılan Sandık Oranı %100.00
ADEM KARAKAYA 118 %0.44 Detay
FİNİKE
Açılan Sandık Oranı %100.00
OĞUZHAN GENÇ 172 %0.56 Detay
GAZİPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
OSMAN ERTÜRK 225 %0.64 Detay
GÜNDOĞMUŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
SEFA İŞLEK 26 %0.45 Detay
İBRADI
Açılan Sandık Oranı %100.00
SEMRA DOĞAN 9 %0.32 Detay
KAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİ CAN KARAKUŞ 166 %0.41 Detay
KEMER
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA BEHİÇ KURTOĞLU 170 %0.64 Detay
KEPEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
BURAK ÇAĞRI YILMAZ 7094 %2.27 Detay
KONYAALTI
Açılan Sandık Oranı %100.00
NAZMİ ACAN 3176 %3.42 Detay
KORKUTELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
DERYA GÜNBATTI 197 %0.51 Detay
KUMLUCA
Açılan Sandık Oranı %100.00
HASAN YALÇIN 286 %0.61 Detay
MANAVGAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
METİN DURKAYA 1410 %0.99 Detay
MURATPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
HASAN BİLEN 6899 %2.57 Detay
SERİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
OSMAN BURSA 509 %0.63 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı