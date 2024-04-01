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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 00:05
Zafer Partisi

  • KISALTMA

    ZAFER PARTİSİ

  • GENEL BAŞKAN

    Ümit Özdağ

  • KURULUŞ TARİHİ

    26/08/2021
ZAFER PARTİSİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%1.32
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%82.74
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%1.39 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.10
Erzincan Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ÇAYIRLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
İLİÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KEMAH
Açılan Sandık Oranı %100.00
GÖKÇE CAN 19 %1.76 Detay
KEMALİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %73.46
CENGİZ TÜRK 744 %1.39 Detay
OTLUKBELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
REFAHİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
TERCAN
Açılan Sandık Oranı %83.33
0 %0 Detay
ÜZÜMLÜ
Açılan Sandık Oranı %91.67
0 %0 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
ALTINBAŞAK
Açılan Sandık Oranı %12.50
0 %0 Detay
ÇADIRKAYA
Açılan Sandık Oranı %66.67
0 %0 Detay
ÇAĞLAYAN
Açılan Sandık Oranı %75.00
0 %0 Detay
KARGIN
Açılan Sandık Oranı %14.29
0 %0 Detay
MERCAN
Açılan Sandık Oranı %40.00
0 %0 Detay
MOLLAKÖY
Açılan Sandık Oranı %50.00
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı