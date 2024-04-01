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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26
Zafer Partisi

  • KISALTMA

    ZAFER PARTİSİ

  • GENEL BAŞKAN

    Ümit Özdağ

  • KURULUŞ TARİHİ

    26/08/2021
ZAFER PARTİSİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%1.74
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%1.51 0
İL GENEL MECLİSİ
%3.78
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İLÇE ADAY OY ORAN
AKYURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
UĞUR YIRTICI 306 %1.27 Detay
ALTINDAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
CAN GÜLER 6447 %3.06 Detay
AYAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİ KILINÇ 65 %0.59 Detay
BALA
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUHARREM FINDIKCI 134 %0.71 Detay
BEYPAZARI
Açılan Sandık Oranı %100.00
FEYYAZ BERKAN AŞUTLİ 98 %0.31 Detay
ÇAMLIDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ÇANKAYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
ESMAÜL HÜSNA ASLAN 29095 %5.18 Detay
ÇUBUK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ELMADAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
KERİM ALÇIKAYA 243 %0.84 Detay
ETİMESGUT
Açılan Sandık Oranı %100.00
MÜSLİM TAŞDAN 7498 %2.09 Detay
EVREN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
GÖLBAŞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
GÜÇLÜ EMRE ÖZGÜR 1510 %1.70 Detay
GÜDÜL
Açılan Sandık Oranı %100.00
ERTUĞRUL DUYGU 17 %0.26 Detay
HAYMANA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KAHRAMANKAZAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
EMRE YILMAZ 252 %0.71 Detay
KALECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
ABDULLAH GÖLLÜ 80 %0.87 Detay
KEÇİÖREN
Açılan Sandık Oranı %100.00
ADEM ÖZTÜRK 14503 %2.83 Detay
KIZILCAHAMAM
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA ÇAKIR 109 %0.50 Detay
MAMAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
KEZBAN YAVUZ 8028 %2.13 Detay
NALLIHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA İPEK 46 %0.25 Detay
POLATLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
PURSAKLAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
ŞERAFETTİN COŞAR 1734 %1.97 Detay
ŞEREFLİKOÇHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
FAHRİ TUNA 61 %0.31 Detay
SİNCAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
CANER GÖKÇE 7643 %2.52 Detay
YENİMAHALLE
Açılan Sandık Oranı %100.00
SERHAD ÖZDAMAR 14203 %3.48 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı