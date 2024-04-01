|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AKYURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|UĞUR YIRTICI
|306
|%1.27
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ALTINDAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|CAN GÜLER
|6447
|%3.06
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AYAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALİ KILINÇ
|65
|%0.59
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BALA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUHARREM FINDIKCI
|134
|%0.71
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BEYPAZARI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FEYYAZ BERKAN AŞUTLİ
|98
|%0.31
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ÇAMLIDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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ÇANKAYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ESMAÜL HÜSNA ASLAN
|29095
|%5.18
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ÇUBUK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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ELMADAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|KERİM ALÇIKAYA
|243
|%0.84
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ETİMESGUT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MÜSLİM TAŞDAN
|7498
|%2.09
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EVREN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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GÖLBAŞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|GÜÇLÜ EMRE ÖZGÜR
|1510
|%1.70
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GÜDÜL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ERTUĞRUL DUYGU
|17
|%0.26
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HAYMANA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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KAHRAMANKAZAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|EMRE YILMAZ
|252
|%0.71
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KALECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ABDULLAH GÖLLÜ
|80
|%0.87
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KEÇİÖREN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ADEM ÖZTÜRK
|14503
|%2.83
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KIZILCAHAMAM
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA ÇAKIR
|109
|%0.50
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MAMAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|KEZBAN YAVUZ
|8028
|%2.13
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NALLIHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA İPEK
|46
|%0.25
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POLATLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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PURSAKLAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ŞERAFETTİN COŞAR
|1734
|%1.97
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ŞEREFLİKOÇHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FAHRİ TUNA
|61
|%0.31
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SİNCAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|CANER GÖKÇE
|7643
|%2.52
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YENİMAHALLE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SERHAD ÖZDAMAR
|14203
|%3.48
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