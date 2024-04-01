|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ENEZ
Açılan Sandık Oranı %66.67
|ALPEREN İLHAN
|6
|%0.30
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HAVSA
Açılan Sandık Oranı %54.55
|ERDEM ENGİN
|17
|%0.54
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İPSALA
Açılan Sandık Oranı %85.71
|UFUK YAKA
|6
|%0.13
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KEŞAN
Açılan Sandık Oranı %96.64
|MUSTAFA AKSU
|310
|%0.83
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LALAPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FERHAT NURHAT
|0
|%0
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MERİÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ENGİN BELLİ
|40
|%2.44
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %91.52
|SERKAN KONAK
|1693
|%1.87
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SÜLOĞLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ABDULLAH ONUR TURAN
|15
|%0.87
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UZUNKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %94.79
|HAMDİ YILMAZ
|101
|%0.44
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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BEĞENDİK
Açılan Sandık Oranı %11.11
|0
|%0
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ESETÇE
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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KIRCASALİH
Açılan Sandık Oranı %87.50
|0
|%0
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KÜPLÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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SUBAŞI
Açılan Sandık Oranı %20.00
|0
|%0
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YENİKARPUZLU
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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YENİMUHACİR
Açılan Sandık Oranı %14.29
|0
|%0
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