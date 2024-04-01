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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26
Zafer Partisi

  • KISALTMA

    ZAFER PARTİSİ

  • GENEL BAŞKAN

    Ümit Özdağ

  • KURULUŞ TARİHİ

    26/08/2021
ZAFER PARTİSİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%1.74
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.59 0
İL GENEL MECLİSİ
%1.44
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İLÇE ADAY OY ORAN
DÖRTDİVAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
ŞAHİN TULGAN 5 %0.25 Detay
GEREDE
Açılan Sandık Oranı %100.00
FURKAN KILIÇ 64 %0.48 Detay
GÖYNÜK
Açılan Sandık Oranı %100.00
ERKAN HARUN TUT 3 %0.11 Detay
KIBRISCIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
SEFER AKI 2 %0.31 Detay
MENGEN
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÖZGÜR ERALP 11 %0.34 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
İLKAY BAYRAK 599 %0.59 Detay
MUDURNU
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUHAMMED NECMİ DEMİRTAŞ 7 %0.23 Detay
SEBEN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
YENİÇAĞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
KUBİLAY EREN YILMAZ 14 %0.51 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
GÖKÇESU
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÜMİT YILDIRIM 3 %0.26 Detay
KARACASU
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
TAŞKESTİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı