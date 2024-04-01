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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 00:05
Zafer Partisi

  • KISALTMA

    ZAFER PARTİSİ

  • GENEL BAŞKAN

    Ümit Özdağ

  • KURULUŞ TARİHİ

    26/08/2021
ZAFER PARTİSİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%1.32
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%82.74
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%1.50 0
İL GENEL MECLİSİ
%1.52
Çanakkale Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AYVACIK
Açılan Sandık Oranı %96.15
ZEYNEP DURMAZ 50 %0.82 Detay
BAYRAMİÇ
Açılan Sandık Oranı %90.00
MUHARREM ŞENGÜL 76 %0.79 Detay
BİGA
Açılan Sandık Oranı %97.79
GÖKNİL ERDOĞDU ÇAKAN 288 %0.82 Detay
BOZCAADA
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİ HAN ÖLMEZ 6 %0.27 Detay
ÇAN
Açılan Sandık Oranı %95.95
EMEL ARSLAN 108 %0.56 Detay
ECEABAT
Açılan Sandık Oranı %93.75
GÖKHAN ERDOĞAN 13 %0.35 Detay
EZİNE
Açılan Sandık Oranı %94.74
BURHAN ÖZTÜRK 20 %0.22 Detay
GELİBOLU
Açılan Sandık Oranı %98.75
TANSU ÖNEM 104 %0.52 Detay
GÖKÇEADA
Açılan Sandık Oranı %100.00
ELİF YAĞMUR BAŞARAN 60 %1.46 Detay
LAPSEKİ
Açılan Sandık Oranı %76.32
MERT ARAS 20 %0.26 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %84.89
BİLGE GÜNDÜZ 998 %1.50 Detay
YENİCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET SERGEN OKÇULAR 10 %0.19 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
ÇARDAK
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
EVREŞE
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
GEYİKLİ
Açılan Sandık Oranı %80.00
0 %0 Detay
GÜMÜŞÇAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KALKIM
Açılan Sandık Oranı %57.14
0 %0 Detay
KARABİGA
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
KAVAKKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
KEPEZ
Açılan Sandık Oranı %49.40
ENVER MEHMETOĞLU 225 %2.22 Detay
KÜÇÜKKUYU
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
TERZİALAN
Açılan Sandık Oranı %60.00
0 %0 Detay
UMURBEY
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı