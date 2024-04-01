|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
AYVACIK
Açılan Sandık Oranı %96.15
|ZEYNEP DURMAZ
|50
|%0.82
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BAYRAMİÇ
Açılan Sandık Oranı %90.00
|MUHARREM ŞENGÜL
|76
|%0.79
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BİGA
Açılan Sandık Oranı %97.79
|GÖKNİL ERDOĞDU ÇAKAN
|288
|%0.82
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BOZCAADA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALİ HAN ÖLMEZ
|6
|%0.27
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ÇAN
Açılan Sandık Oranı %95.95
|EMEL ARSLAN
|108
|%0.56
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ECEABAT
Açılan Sandık Oranı %93.75
|GÖKHAN ERDOĞAN
|13
|%0.35
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EZİNE
Açılan Sandık Oranı %94.74
|BURHAN ÖZTÜRK
|20
|%0.22
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GELİBOLU
Açılan Sandık Oranı %98.75
|TANSU ÖNEM
|104
|%0.52
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GÖKÇEADA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ELİF YAĞMUR BAŞARAN
|60
|%1.46
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LAPSEKİ
Açılan Sandık Oranı %76.32
|MERT ARAS
|20
|%0.26
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %84.89
|BİLGE GÜNDÜZ
|998
|%1.50
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YENİCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET SERGEN OKÇULAR
|10
|%0.19
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ÇARDAK
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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EVREŞE
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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GEYİKLİ
Açılan Sandık Oranı %80.00
|0
|%0
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GÜMÜŞÇAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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KALKIM
Açılan Sandık Oranı %57.14
|0
|%0
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KARABİGA
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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KAVAKKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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KEPEZ
Açılan Sandık Oranı %49.40
|ENVER MEHMETOĞLU
|225
|%2.22
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KÜÇÜKKUYU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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TERZİALAN
Açılan Sandık Oranı %60.00
|0
|%0
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UMURBEY
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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