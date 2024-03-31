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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 20:35
Zafer Partisi

  • KISALTMA

    ZAFER PARTİSİ

  • GENEL BAŞKAN

    Ümit Özdağ

  • KURULUŞ TARİHİ

    26/08/2021
ZAFER PARTİSİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.96
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%30.69
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.96 0
İL GENEL MECLİSİ
%1.45
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İLÇE ADAY OY ORAN
ADALAR
Açılan Sandık Oranı %9.52
HÜSEYİN AVNİ BORLUK 6 %0.62 Detay
ARNAVUTKÖY
Açılan Sandık Oranı %7.91
SEMİH ERSÖZ 57 %0.42 Detay
ATAŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0.98
HÜSAMETTİN BALTA 38 %1.63 Detay
AVCILAR
Açılan Sandık Oranı %11.06
UMUT BASMACI 204 %0.85 Detay
BAĞCILAR
Açılan Sandık Oranı %6.14
RAMAZAN BARIŞKAN 360 %1.60 Detay
BAHÇELİEVLER
Açılan Sandık Oranı %4.01
ULAŞ ÖZTÜRK 159 %1.24 Detay
BAKIRKÖY
Açılan Sandık Oranı %3.81
TÜRKER TOLGA TOPALOĞLU 87 %1.99 Detay
BAŞAKŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %11.25
EĞEULAŞ AKBULUT 438 %1.61 Detay
BAYRAMPAŞA
Açılan Sandık Oranı %21.64
TARKAN GÜLER 317 %0.98 Detay
BEŞİKTAŞ
Açılan Sandık Oranı %4.76
ALP İLTER SÜME 53 %1.16 Detay
BEYKOZ
Açılan Sandık Oranı %2.13
BOZKURT ATAKAN ATLI 43 %1.49 Detay
BEYLİKDÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %12.73
ÖZCAN AKSU 128 %0.50 Detay
BEYOĞLU
Açılan Sandık Oranı %11.85
SELİM AYDIN GÜMÜŞDAL 128 %0.96 Detay
BÜYÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %9.86
YAŞAR ÖZTÜRK 246 %1.65 Detay
ÇATALCA
Açılan Sandık Oranı %21.32
MUZAFFER KARIŞIK 15 %0.14 Detay
ÇEKMEKÖY
Açılan Sandık Oranı %10.17
HAŞİM YALÇIN 162 %0.98 Detay
ESENLER
Açılan Sandık Oranı %7.06
VEHBİ ŞÜKRANLI 253 %1.57 Detay
ESENYURT
Açılan Sandık Oranı %6.63
EMİN TAŞKAN 212 %0.72 Detay
EYÜPSULTAN
Açılan Sandık Oranı %2.85
BORA GÖKTEPE 82 %1.24 Detay
FATİH
Açılan Sandık Oranı %3.16
HANDE KARACASU 56 %1.04 Detay
GAZİOSMANPAŞA
Açılan Sandık Oranı %4.17
ERHAN ŞEN 133 %1.41 Detay
GÜNGÖREN
Açılan Sandık Oranı %21.67
ALİCAN YILMAZ 93 %0.30 Detay
KADIKÖY
Açılan Sandık Oranı %1.76
TUĞRUL KİHTİR 49 %1.15 Detay
KAĞITHANE
Açılan Sandık Oranı %8.12
KUBİLAY DAĞLAR 384 %2.03 Detay
KARTAL
Açılan Sandık Oranı %8.96
KEMAL ALPER ÜRÜNKER 311 %1.24 Detay
KÜÇÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %8.06
EMRE MET 275 %0.84 Detay
MALTEPE
Açılan Sandık Oranı %6.50
SİBEL ZEREN 363 %1.88 Detay
PENDİK
Açılan Sandık Oranı %4.02
KÜRŞAT DAĞ 0 %0 Detay
SANCAKTEPE
Açılan Sandık Oranı %5.58
MEHMET AKİF CENKCİ 96 %0.72 Detay
SARIYER
Açılan Sandık Oranı %1.81
SEYHAN KAYA 48 %1.34 Detay
ŞİLE
Açılan Sandık Oranı %38.93
UĞUR YENİSU 49 %0.46 Detay
SİLİVRİ
Açılan Sandık Oranı %7.07
MURAT DEMİRKOL 21 %0.48 Detay
ŞİŞLİ
Açılan Sandık Oranı %9.40
MERT KARACULA 180 %1.35 Detay
SULTANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %7.94
NEŞE YALÇIN 74 %0.53 Detay
SULTANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %6.76
ARZU DURAK 258 %1.38 Detay
TUZLA
Açılan Sandık Oranı %12.05
AKIN GÜRKAN 310 %1.61 Detay
ÜMRANİYE
Açılan Sandık Oranı %2.98
JÜLİDE SARIKAYA KURDOĞLU 177 %1.62 Detay
ÜSKÜDAR
Açılan Sandık Oranı %7.09
NURSEL ÇELİKOK 180 %0.85 Detay
ZEYTİNBURNU
Açılan Sandık Oranı %21.53
AYDEMİR ALIÇLAR 419 %1.43 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı