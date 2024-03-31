|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ADALAR
Açılan Sandık Oranı %9.52
|HÜSEYİN AVNİ BORLUK
|6
|%0.62
|Detay
|
ARNAVUTKÖY
Açılan Sandık Oranı %7.91
|SEMİH ERSÖZ
|57
|%0.42
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|
ATAŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0.98
|HÜSAMETTİN BALTA
|38
|%1.63
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|
AVCILAR
Açılan Sandık Oranı %11.06
|UMUT BASMACI
|204
|%0.85
|Detay
|
BAĞCILAR
Açılan Sandık Oranı %6.14
|RAMAZAN BARIŞKAN
|360
|%1.60
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|
BAHÇELİEVLER
Açılan Sandık Oranı %4.01
|ULAŞ ÖZTÜRK
|159
|%1.24
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|
BAKIRKÖY
Açılan Sandık Oranı %3.81
|TÜRKER TOLGA TOPALOĞLU
|87
|%1.99
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|
BAŞAKŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %11.25
|EĞEULAŞ AKBULUT
|438
|%1.61
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|
BAYRAMPAŞA
Açılan Sandık Oranı %21.64
|TARKAN GÜLER
|317
|%0.98
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|
BEŞİKTAŞ
Açılan Sandık Oranı %4.76
|ALP İLTER SÜME
|53
|%1.16
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|
BEYKOZ
Açılan Sandık Oranı %2.13
|BOZKURT ATAKAN ATLI
|43
|%1.49
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|
BEYLİKDÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %12.73
|ÖZCAN AKSU
|128
|%0.50
|Detay
|
BEYOĞLU
Açılan Sandık Oranı %11.85
|SELİM AYDIN GÜMÜŞDAL
|128
|%0.96
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|
BÜYÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %9.86
|YAŞAR ÖZTÜRK
|246
|%1.65
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|
ÇATALCA
Açılan Sandık Oranı %21.32
|MUZAFFER KARIŞIK
|15
|%0.14
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|
ÇEKMEKÖY
Açılan Sandık Oranı %10.17
|HAŞİM YALÇIN
|162
|%0.98
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|
ESENLER
Açılan Sandık Oranı %7.06
|VEHBİ ŞÜKRANLI
|253
|%1.57
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|
ESENYURT
Açılan Sandık Oranı %6.63
|EMİN TAŞKAN
|212
|%0.72
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|
EYÜPSULTAN
Açılan Sandık Oranı %2.85
|BORA GÖKTEPE
|82
|%1.24
|Detay
|
FATİH
Açılan Sandık Oranı %3.16
|HANDE KARACASU
|56
|%1.04
|Detay
|
GAZİOSMANPAŞA
Açılan Sandık Oranı %4.17
|ERHAN ŞEN
|133
|%1.41
|Detay
|
GÜNGÖREN
Açılan Sandık Oranı %21.67
|ALİCAN YILMAZ
|93
|%0.30
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|
KADIKÖY
Açılan Sandık Oranı %1.76
|TUĞRUL KİHTİR
|49
|%1.15
|Detay
|
KAĞITHANE
Açılan Sandık Oranı %8.12
|KUBİLAY DAĞLAR
|384
|%2.03
|Detay
|
KARTAL
Açılan Sandık Oranı %8.96
|KEMAL ALPER ÜRÜNKER
|311
|%1.24
|Detay
|
KÜÇÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %8.06
|EMRE MET
|275
|%0.84
|Detay
|
MALTEPE
Açılan Sandık Oranı %6.50
|SİBEL ZEREN
|363
|%1.88
|Detay
|
PENDİK
Açılan Sandık Oranı %4.02
|KÜRŞAT DAĞ
|0
|%0
|Detay
|
SANCAKTEPE
Açılan Sandık Oranı %5.58
|MEHMET AKİF CENKCİ
|96
|%0.72
|Detay
|
SARIYER
Açılan Sandık Oranı %1.81
|SEYHAN KAYA
|48
|%1.34
|Detay
|
ŞİLE
Açılan Sandık Oranı %38.93
|UĞUR YENİSU
|49
|%0.46
|Detay
|
SİLİVRİ
Açılan Sandık Oranı %7.07
|MURAT DEMİRKOL
|21
|%0.48
|Detay
|
ŞİŞLİ
Açılan Sandık Oranı %9.40
|MERT KARACULA
|180
|%1.35
|Detay
|
SULTANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %7.94
|NEŞE YALÇIN
|74
|%0.53
|Detay
|
SULTANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %6.76
|ARZU DURAK
|258
|%1.38
|Detay
|
TUZLA
Açılan Sandık Oranı %12.05
|AKIN GÜRKAN
|310
|%1.61
|Detay
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ÜMRANİYE
Açılan Sandık Oranı %2.98
|JÜLİDE SARIKAYA KURDOĞLU
|177
|%1.62
|Detay
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ÜSKÜDAR
Açılan Sandık Oranı %7.09
|NURSEL ÇELİKOK
|180
|%0.85
|Detay
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ZEYTİNBURNU
Açılan Sandık Oranı %21.53
|AYDEMİR ALIÇLAR
|419
|%1.43
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