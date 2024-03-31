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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 22:10
SAADET

  • KISALTMA

    SAADET

  • GENEL BAŞKAN

    Temel Karamollaoğlu

  • KURULUŞ TARİHİ

    20/07/2001
SAADET TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.89
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 1
  • Kazandığı Belde Sayısı 1
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%56.61
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.22 1
İL GENEL MECLİSİ
%1.68
Giresun Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ALUCRA
Açılan Sandık Oranı %53.33
DURSUN KILIÇKAYA 23 %2.27 Detay
BULANCAK
Açılan Sandık Oranı %95.80
ETHEM AYDIN 467 %1.74 Detay
ÇAMOLUK
Açılan Sandık Oranı %18.18
SELAMİ ÖZYURT 1 %0.39 Detay
ÇANAKÇI Saadet Partisi
Açılan Sandık Oranı %33.33
TUNCAY KASIM 166 %58.66 Detay
DERELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
NURİ AKDEMİR 3 %0.09 Detay
DOĞANKENT
Açılan Sandık Oranı %72.73
AHMET MUHAMMET ARAN 2 %0.12 Detay
ESPİYE
Açılan Sandık Oranı %41.18
SELİM AKKAYA 17 %0.37 Detay
EYNESİL
Açılan Sandık Oranı %59.09
ÖMER FARUK KARACA 13 %0.46 Detay
GÖRELE
Açılan Sandık Oranı %79.55
HAYATİ FİKRİ TOPKAR 27 %0.38 Detay
GÜCE
Açılan Sandık Oranı %25.00
0 %0 Detay
KEŞAP
Açılan Sandık Oranı %100.00
FURKAN BAYRAM 19 %0.33 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %94.74
ESRA BEKTAŞ 128 %0.22 Detay
PİRAZİZ
Açılan Sandık Oranı %59.09
METİN ÖZTÜRK 38 %1.21 Detay
ŞEBİNKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %66.67
ORHAN EROĞLU 25 %0.69 Detay
TİREBOLU
Açılan Sandık Oranı %75.56
AYHAN İNAL 22 %0.27 Detay
YAĞLIDERE
Açılan Sandık Oranı %0
ÖMER FARUK KARABİBER 0 %0 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
AYDINDERE
Açılan Sandık Oranı %66.67
HAYRİ DİKGÖZ 5 %0.42 Detay
ÇAVUŞLU
Açılan Sandık Oranı %0
CENGİZ ÖKSÜZ 0 %0 Detay
DUROĞLU
Açılan Sandık Oranı %0
YAKUP ZENGİN 0 %0 Detay
KOVANLIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUHAMMED FATİH YILDIRIM 18 %1.00 Detay
ÖREN
Açılan Sandık Oranı %11.11
ERKAN ÖZTONGA 0 %0 Detay
SOĞUKPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
ŞAKİR SARIKAYA 0 %0 Detay
ÜÇTEPE
Açılan Sandık Oranı %0
HASAN ALİ BEKAR 0 %0 Detay
YAVUZKEMAL
Açılan Sandık Oranı %0
İSMAİL YILDIZ 0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı