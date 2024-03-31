|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ALUCRA
Açılan Sandık Oranı %53.33
|DURSUN KILIÇKAYA
|23
|%2.27
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|
BULANCAK
Açılan Sandık Oranı %95.80
|ETHEM AYDIN
|467
|%1.74
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ÇAMOLUK
Açılan Sandık Oranı %18.18
|SELAMİ ÖZYURT
|1
|%0.39
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ÇANAKÇI
Açılan Sandık Oranı %33.33
|TUNCAY KASIM
|166
|%58.66
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DERELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NURİ AKDEMİR
|3
|%0.09
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DOĞANKENT
Açılan Sandık Oranı %72.73
|AHMET MUHAMMET ARAN
|2
|%0.12
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ESPİYE
Açılan Sandık Oranı %41.18
|SELİM AKKAYA
|17
|%0.37
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EYNESİL
Açılan Sandık Oranı %59.09
|ÖMER FARUK KARACA
|13
|%0.46
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GÖRELE
Açılan Sandık Oranı %79.55
|HAYATİ FİKRİ TOPKAR
|27
|%0.38
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GÜCE
Açılan Sandık Oranı %25.00
|0
|%0
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KEŞAP
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FURKAN BAYRAM
|19
|%0.33
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %94.74
|ESRA BEKTAŞ
|128
|%0.22
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PİRAZİZ
Açılan Sandık Oranı %59.09
|METİN ÖZTÜRK
|38
|%1.21
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ŞEBİNKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %66.67
|ORHAN EROĞLU
|25
|%0.69
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TİREBOLU
Açılan Sandık Oranı %75.56
|AYHAN İNAL
|22
|%0.27
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YAĞLIDERE
Açılan Sandık Oranı %0
|ÖMER FARUK KARABİBER
|0
|%0
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
AYDINDERE
Açılan Sandık Oranı %66.67
|HAYRİ DİKGÖZ
|5
|%0.42
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ÇAVUŞLU
Açılan Sandık Oranı %0
|CENGİZ ÖKSÜZ
|0
|%0
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DUROĞLU
Açılan Sandık Oranı %0
|YAKUP ZENGİN
|0
|%0
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KOVANLIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUHAMMED FATİH YILDIRIM
|18
|%1.00
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ÖREN
Açılan Sandık Oranı %11.11
|ERKAN ÖZTONGA
|0
|%0
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SOĞUKPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
|ŞAKİR SARIKAYA
|0
|%0
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ÜÇTEPE
Açılan Sandık Oranı %0
|HASAN ALİ BEKAR
|0
|%0
|Detay
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YAVUZKEMAL
Açılan Sandık Oranı %0
|İSMAİL YILDIZ
|0
|%0
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