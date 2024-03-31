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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 23:50
SAADET

  • KISALTMA

    SAADET

  • GENEL BAŞKAN

    Temel Karamollaoğlu

  • KURULUŞ TARİHİ

    20/07/2001
SAADET TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%1.00
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 1
  • Kazandığı Belde Sayısı 1
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%79.88
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.39 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.89
Çankırı Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ATKARACALAR
Açılan Sandık Oranı %33.33
EVREN ULUSOY 9 %2.16 Detay
BAYRAMÖREN
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA YAŞAR EMİRAL 0 %0 Detay
ÇERKEŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
SATILMIŞ ÜKE 31 %0.56 Detay
ELDİVAN
Açılan Sandık Oranı %90.00
FARUK KARATATAR 9 %0.43 Detay
ILGAZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ARİF NAZLI 30 %0.64 Detay
KIZILIRMAK
Açılan Sandık Oranı %33.33
MUSTAFA SARIKAYA 1 %0.19 Detay
KORGUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
TEVFİK EFE 0 %0 Detay
KURŞUNLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
VEHBİ AYDOĞAN 4 %0.12 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %78.16
MUSTAFA ÜNVER 130 %0.39 Detay
ORTA
Açılan Sandık Oranı %77.78
MEHMET ÜNVER 9 %0.63 Detay
ŞABANÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
FATİH ÇULHA 126 %2.14 Detay
YAPRAKLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET TAMER 2 %0.15 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
ÇARDAKLI
Açılan Sandık Oranı %0
FARUK KARATEKİN 0 %0 Detay
DODURGA
Açılan Sandık Oranı %100.00
ŞEYMA UZUN 7 %0.69 Detay
KALFAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
BEKİR HURŞUT 10 %0.81 Detay
SAÇAK
Açılan Sandık Oranı %42.86
BURHAN KARAAĞAÇ 1 %0.19 Detay
YAYLAKENT
Açılan Sandık Oranı %8.33
AHMET İBİŞOĞLU 0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı