|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ATKARACALAR
Açılan Sandık Oranı %33.33
|EVREN ULUSOY
|9
|%2.16
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BAYRAMÖREN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA YAŞAR EMİRAL
|0
|%0
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ÇERKEŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SATILMIŞ ÜKE
|31
|%0.56
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ELDİVAN
Açılan Sandık Oranı %90.00
|FARUK KARATATAR
|9
|%0.43
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ILGAZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ARİF NAZLI
|30
|%0.64
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KIZILIRMAK
Açılan Sandık Oranı %33.33
|MUSTAFA SARIKAYA
|1
|%0.19
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KORGUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|TEVFİK EFE
|0
|%0
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KURŞUNLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|VEHBİ AYDOĞAN
|4
|%0.12
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %78.16
|MUSTAFA ÜNVER
|130
|%0.39
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ORTA
Açılan Sandık Oranı %77.78
|MEHMET ÜNVER
|9
|%0.63
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ŞABANÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FATİH ÇULHA
|126
|%2.14
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YAPRAKLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET TAMER
|2
|%0.15
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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ÇARDAKLI
Açılan Sandık Oranı %0
|FARUK KARATEKİN
|0
|%0
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DODURGA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ŞEYMA UZUN
|7
|%0.69
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KALFAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BEKİR HURŞUT
|10
|%0.81
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SAÇAK
Açılan Sandık Oranı %42.86
|BURHAN KARAAĞAÇ
|1
|%0.19
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YAYLAKENT
Açılan Sandık Oranı %8.33
|AHMET İBİŞOĞLU
|0
|%0
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