|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
AYVACIK
Açılan Sandık Oranı %65.38
|YALÇIN SOYSAL
|12
|%0.30
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BAYRAMİÇ
Açılan Sandık Oranı %75.00
|ALİ ALGÜL
|34
|%0.42
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BİGA
Açılan Sandık Oranı %83.82
|İDRİS DURSUN
|49
|%0.17
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BOZCAADA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ŞAHİN SÖKEN
|0
|%0
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ÇAN
Açılan Sandık Oranı %77.03
|0
|%0
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ECEABAT
Açılan Sandık Oranı %93.75
|DOĞAN DEMİRTAŞ
|2
|%0.05
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EZİNE
Açılan Sandık Oranı %94.74
|0
|%0
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GELİBOLU
Açılan Sandık Oranı %98.75
|MUHAMMED ERER
|30
|%0.15
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GÖKÇEADA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|TAHSİN YÜZER
|7
|%0.17
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LAPSEKİ
Açılan Sandık Oranı %42.11
|NESİM ELÇİK
|12
|%0.28
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %72.35
|ŞABAN SARI
|80
|%0.14
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YENİCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|KADİR BAŞ
|1
|%0.02
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ÇARDAK
Açılan Sandık Oranı %0
|MUHAMMET SADOĞLU
|0
|%0
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EVREŞE
Açılan Sandık Oranı %0
|SUAT ÇİFTÇİ
|0
|%0
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GEYİKLİ
Açılan Sandık Oranı %10.00
|CUMHUR AYDIN
|0
|%0
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GÜMÜŞÇAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|TURGUT GÖÇMEN
|3
|%0.21
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KALKIM
Açılan Sandık Oranı %57.14
|HÜSEYİN KARAKAÇAN
|8
|%0.74
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KARABİGA
Açılan Sandık Oranı %0
|ADNAN KÖMÜRCÜ
|0
|%0
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KAVAKKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA ÖZTÜRK
|0
|%0
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KEPEZ
Açılan Sandık Oranı %46.99
|FATMA FUNDA ÇİFTÇİ
|22
|%0.23
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KÜÇÜKKUYU
Açılan Sandık Oranı %71.43
|AHMET TUNCA
|17
|%0.35
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TERZİALAN
Açılan Sandık Oranı %40.00
|FERUDUN UYSAL
|0
|%0
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UMURBEY
Açılan Sandık Oranı %0
|MUHAMMET ALİ ÖZDEMİRCİ
|0
|%0
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