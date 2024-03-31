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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 23:15
SAADET

  • KISALTMA

    SAADET

  • GENEL BAŞKAN

    Temel Karamollaoğlu

  • KURULUŞ TARİHİ

    20/07/2001
SAADET TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.97
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 1
  • Kazandığı Belde Sayısı 1
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%72.47
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.14 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.41
Çanakkale Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AYVACIK
Açılan Sandık Oranı %65.38
YALÇIN SOYSAL 12 %0.30 Detay
BAYRAMİÇ
Açılan Sandık Oranı %75.00
ALİ ALGÜL 34 %0.42 Detay
BİGA
Açılan Sandık Oranı %83.82
İDRİS DURSUN 49 %0.17 Detay
BOZCAADA
Açılan Sandık Oranı %100.00
ŞAHİN SÖKEN 0 %0 Detay
ÇAN
Açılan Sandık Oranı %77.03
0 %0 Detay
ECEABAT
Açılan Sandık Oranı %93.75
DOĞAN DEMİRTAŞ 2 %0.05 Detay
EZİNE
Açılan Sandık Oranı %94.74
0 %0 Detay
GELİBOLU
Açılan Sandık Oranı %98.75
MUHAMMED ERER 30 %0.15 Detay
GÖKÇEADA
Açılan Sandık Oranı %100.00
TAHSİN YÜZER 7 %0.17 Detay
LAPSEKİ
Açılan Sandık Oranı %42.11
NESİM ELÇİK 12 %0.28 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %72.35
ŞABAN SARI 80 %0.14 Detay
YENİCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
KADİR BAŞ 1 %0.02 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
ÇARDAK
Açılan Sandık Oranı %0
MUHAMMET SADOĞLU 0 %0 Detay
EVREŞE
Açılan Sandık Oranı %0
SUAT ÇİFTÇİ 0 %0 Detay
GEYİKLİ
Açılan Sandık Oranı %10.00
CUMHUR AYDIN 0 %0 Detay
GÜMÜŞÇAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
TURGUT GÖÇMEN 3 %0.21 Detay
KALKIM
Açılan Sandık Oranı %57.14
HÜSEYİN KARAKAÇAN 8 %0.74 Detay
KARABİGA
Açılan Sandık Oranı %0
ADNAN KÖMÜRCÜ 0 %0 Detay
KAVAKKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
MUSTAFA ÖZTÜRK 0 %0 Detay
KEPEZ
Açılan Sandık Oranı %46.99
FATMA FUNDA ÇİFTÇİ 22 %0.23 Detay
KÜÇÜKKUYU
Açılan Sandık Oranı %71.43
AHMET TUNCA 17 %0.35 Detay
TERZİALAN
Açılan Sandık Oranı %40.00
FERUDUN UYSAL 0 %0 Detay
UMURBEY
Açılan Sandık Oranı %0
MUHAMMET ALİ ÖZDEMİRCİ 0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı