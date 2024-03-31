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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 23:55
SAADET

  • KISALTMA

    SAADET

  • GENEL BAŞKAN

    Temel Karamollaoğlu

  • KURULUŞ TARİHİ

    20/07/2001
SAADET TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%1.00
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 1
  • Kazandığı Belde Sayısı 1
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%80.95
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.75 0
İL GENEL MECLİSİ
%1.24
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İLÇE ADAY OY ORAN
ALTINÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %68.53
MAHMUT ŞAN 382 %1.79 Detay
ANTAKYA
Açılan Sandık Oranı %71.67
ABDULHADİ BÜK 446 %0.49 Detay
ARSUZ
Açılan Sandık Oranı %76.25
ALİ AVCI 70 %0.15 Detay
BELEN
Açılan Sandık Oranı %71.60
ZEKERİYA EĞE 306 %2.26 Detay
DEFNE
Açılan Sandık Oranı %72.05
ADNAN MANSUROĞLU 59 %0.12 Detay
DÖRTYOL
Açılan Sandık Oranı %80.07
HALİL OLĞUN 850 %1.58 Detay
ERZİN
Açılan Sandık Oranı %93.94
MEHMET MANSUR KILAÇ 290 %1.28 Detay
HASSA
Açılan Sandık Oranı %46.27
MUSTAFA YAVŞALAK 53 %0.41 Detay
İSKENDERUN
Açılan Sandık Oranı %84.06
SABAHADDİN ÇINAR 323 %0.32 Detay
KIRIKHAN
Açılan Sandık Oranı %82.04
ATİLA EROL 351 %0.82 Detay
KUMLU
Açılan Sandık Oranı %58.33
MAHMUT ARAL 37 %0.83 Detay
PAYAS
Açılan Sandık Oranı %85.57
RECEP BAYSAL 6580 %31.97 Detay
REYHANLI
Açılan Sandık Oranı %75.45
KASIM ALKURTAR 230 %0.64 Detay
SAMANDAĞ
Açılan Sandık Oranı %78.78
0 %0 Detay
YAYLADAĞI
Açılan Sandık Oranı %60.95
SERDAR GÖNÜLTAŞ 149 %1.06 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı