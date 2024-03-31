|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ALTINÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %68.53
|MAHMUT ŞAN
|382
|%1.79
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ANTAKYA
Açılan Sandık Oranı %71.67
|ABDULHADİ BÜK
|446
|%0.49
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ARSUZ
Açılan Sandık Oranı %76.25
|ALİ AVCI
|70
|%0.15
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BELEN
Açılan Sandık Oranı %71.60
|ZEKERİYA EĞE
|306
|%2.26
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DEFNE
Açılan Sandık Oranı %72.05
|ADNAN MANSUROĞLU
|59
|%0.12
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DÖRTYOL
Açılan Sandık Oranı %80.07
|HALİL OLĞUN
|850
|%1.58
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ERZİN
Açılan Sandık Oranı %93.94
|MEHMET MANSUR KILAÇ
|290
|%1.28
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HASSA
Açılan Sandık Oranı %46.27
|MUSTAFA YAVŞALAK
|53
|%0.41
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İSKENDERUN
Açılan Sandık Oranı %84.06
|SABAHADDİN ÇINAR
|323
|%0.32
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KIRIKHAN
Açılan Sandık Oranı %82.04
|ATİLA EROL
|351
|%0.82
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KUMLU
Açılan Sandık Oranı %58.33
|MAHMUT ARAL
|37
|%0.83
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PAYAS
Açılan Sandık Oranı %85.57
|RECEP BAYSAL
|6580
|%31.97
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REYHANLI
Açılan Sandık Oranı %75.45
|KASIM ALKURTAR
|230
|%0.64
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SAMANDAĞ
Açılan Sandık Oranı %78.78
|0
|%0
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YAYLADAĞI
Açılan Sandık Oranı %60.95
|SERDAR GÖNÜLTAŞ
|149
|%1.06
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