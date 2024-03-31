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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 23:55
SAADET

  • KISALTMA

    SAADET

  • GENEL BAŞKAN

    Temel Karamollaoğlu

  • KURULUŞ TARİHİ

    20/07/2001
SAADET TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%1.00
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 1
  • Kazandığı Belde Sayısı 1
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%80.95
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%3.21 0
İL GENEL MECLİSİ
%2.12
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İLÇE ADAY OY ORAN
AŞKALE
Açılan Sandık Oranı %77.23
YAKUP ÇELİK 137 %1.56 Detay
AZİZİYE
Açılan Sandık Oranı %96.00
ERDAL KARAGÜL 761 %2.56 Detay
ÇAT
Açılan Sandık Oranı %89.66
0 %0 Detay
HINIS
Açılan Sandık Oranı %100.00
SADRETTİN DOĞAN 141 %1.27 Detay
HORASAN
Açılan Sandık Oranı %96.88
ABDULVAHAP AKSAKAL 120 %0.71 Detay
İSPİR
Açılan Sandık Oranı %95.08
0 %0 Detay
KARAÇOBAN
Açılan Sandık Oranı %83.05
FERHAT YILDIRIM 11 %0.14 Detay
KARAYAZI
Açılan Sandık Oranı %97.03
MUHAMMET HANEFİ UZUNTÜRK 61 %0.59 Detay
KÖPRÜKÖY
Açılan Sandık Oranı %81.13
MEHMET HAFİT ÖZKAN 72 %1.31 Detay
NARMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
SAVAŞ DİLER 18 %0.26 Detay
OLTU
Açılan Sandık Oranı %88.00
MUSTAFA MACİT 386 %2.75 Detay
OLUR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
PALANDÖKEN
Açılan Sandık Oranı %92.06
AYHAN ERKEM 1640 %2.32 Detay
PASİNLER
Açılan Sandık Oranı %96.84
VASFİ CAHİT TOHUMCU 204 %1.58 Detay
PAZARYOLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
NURİ CORUH 13 %0.52 Detay
ŞENKAYA
Açılan Sandık Oranı %64.04
BEDİRHAN COŞKUN 21 %0.45 Detay
TEKMAN
Açılan Sandık Oranı %60.23
ABİDİN KÖSE 35 %0.65 Detay
TORTUM
Açılan Sandık Oranı %84.81
FUAT DEMİRCİ 60 %0.76 Detay
UZUNDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET ALDEMİR 75 %1.53 Detay
YAKUTİYE
Açılan Sandık Oranı %95.61
YUSUF KOLİKISA 1815 %2.46 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı