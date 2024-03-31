|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AŞKALE
Açılan Sandık Oranı %77.23
|YAKUP ÇELİK
|137
|%1.56
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AZİZİYE
Açılan Sandık Oranı %96.00
|ERDAL KARAGÜL
|761
|%2.56
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ÇAT
Açılan Sandık Oranı %89.66
|0
|%0
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HINIS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SADRETTİN DOĞAN
|141
|%1.27
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HORASAN
Açılan Sandık Oranı %96.88
|ABDULVAHAP AKSAKAL
|120
|%0.71
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İSPİR
Açılan Sandık Oranı %95.08
|0
|%0
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KARAÇOBAN
Açılan Sandık Oranı %83.05
|FERHAT YILDIRIM
|11
|%0.14
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KARAYAZI
Açılan Sandık Oranı %97.03
|MUHAMMET HANEFİ UZUNTÜRK
|61
|%0.59
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KÖPRÜKÖY
Açılan Sandık Oranı %81.13
|MEHMET HAFİT ÖZKAN
|72
|%1.31
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NARMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SAVAŞ DİLER
|18
|%0.26
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OLTU
Açılan Sandık Oranı %88.00
|MUSTAFA MACİT
|386
|%2.75
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OLUR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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PALANDÖKEN
Açılan Sandık Oranı %92.06
|AYHAN ERKEM
|1640
|%2.32
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PASİNLER
Açılan Sandık Oranı %96.84
|VASFİ CAHİT TOHUMCU
|204
|%1.58
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PAZARYOLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NURİ CORUH
|13
|%0.52
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ŞENKAYA
Açılan Sandık Oranı %64.04
|BEDİRHAN COŞKUN
|21
|%0.45
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TEKMAN
Açılan Sandık Oranı %60.23
|ABİDİN KÖSE
|35
|%0.65
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TORTUM
Açılan Sandık Oranı %84.81
|FUAT DEMİRCİ
|60
|%0.76
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UZUNDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET ALDEMİR
|75
|%1.53
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YAKUTİYE
Açılan Sandık Oranı %95.61
|YUSUF KOLİKISA
|1815
|%2.46
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