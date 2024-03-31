|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ALPU
Açılan Sandık Oranı %88.89
|ALİ ULVİ BÜYÜKKIDAN
|23
|%0.37
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BEYLİKOVA
Açılan Sandık Oranı %86.21
|MUHAMMET SERDAR AKBIYIK
|6
|%0.18
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ÇİFTELER
Açılan Sandık Oranı %62.00
|HAMDİ TABANLI
|14
|%0.27
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GÜNYÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %61.54
|METİN KİLİT
|9
|%0.44
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HAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SEZER ÖZÇESOY
|2
|%0.11
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İNÖNÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YÜCEL İPEK
|10
|%0.23
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MAHMUDİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUZAFFER KAPLAN
|1
|%0.02
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MİHALGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FAHRİ KARABELİ
|13
|%0.61
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MİHALIÇÇIK
Açılan Sandık Oranı %98.31
|MEHMET KAVAK
|39
|%0.73
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ODUNPAZARI
Açılan Sandık Oranı %72.64
|İSMAİL SATEKİN
|579
|%0.33
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SARICAKAYA
Açılan Sandık Oranı %55.56
|ADİL KESER
|7
|%0.42
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SEYİTGAZİ
Açılan Sandık Oranı %85.51
|0
|%0
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SİVRİHİSAR
Açılan Sandık Oranı %96.88
|İDRİS KAÇAR
|28
|%0.23
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TEPEBAŞI
Açılan Sandık Oranı %62.46
|ELİF ÖRS
|274
|%0.20
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