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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 23:55
SAADET

  • KISALTMA

    SAADET

  • GENEL BAŞKAN

    Temel Karamollaoğlu

  • KURULUŞ TARİHİ

    20/07/2001
SAADET TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%1.00
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 1
  • Kazandığı Belde Sayısı 1
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%80.95
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.24 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.29
Eskişehir Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ALPU
Açılan Sandık Oranı %88.89
ALİ ULVİ BÜYÜKKIDAN 23 %0.37 Detay
BEYLİKOVA
Açılan Sandık Oranı %86.21
MUHAMMET SERDAR AKBIYIK 6 %0.18 Detay
ÇİFTELER
Açılan Sandık Oranı %62.00
HAMDİ TABANLI 14 %0.27 Detay
GÜNYÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %61.54
METİN KİLİT 9 %0.44 Detay
HAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
SEZER ÖZÇESOY 2 %0.11 Detay
İNÖNÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
YÜCEL İPEK 10 %0.23 Detay
MAHMUDİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUZAFFER KAPLAN 1 %0.02 Detay
MİHALGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
FAHRİ KARABELİ 13 %0.61 Detay
MİHALIÇÇIK
Açılan Sandık Oranı %98.31
MEHMET KAVAK 39 %0.73 Detay
ODUNPAZARI
Açılan Sandık Oranı %72.64
İSMAİL SATEKİN 579 %0.33 Detay
SARICAKAYA
Açılan Sandık Oranı %55.56
ADİL KESER 7 %0.42 Detay
SEYİTGAZİ
Açılan Sandık Oranı %85.51
0 %0 Detay
SİVRİHİSAR
Açılan Sandık Oranı %96.88
İDRİS KAÇAR 28 %0.23 Detay
TEPEBAŞI
Açılan Sandık Oranı %62.46
ELİF ÖRS 274 %0.20 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı