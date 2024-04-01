|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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BAHÇE
Açılan Sandık Oranı %87.50
|MEHMET ALİ NERGİS
|17
|%0.19
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DÜZİÇİ
Açılan Sandık Oranı %99.18
|ABDULLATİF ÇELEBİ
|67
|%0.22
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HASANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YAHYA GÖZÜBENLİ
|3
|%0.15
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KADİRLİ
Açılan Sandık Oranı %94.84
|ALİ ŞAHİN
|242
|%0.48
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %95.73
|AHMET KILIÇ
|1200
|%1.14
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SUMBAS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALİ GÖNEN
|5
|%0.32
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TOPRAKKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SEDAT MANTAR
|19
|%0.28
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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ATALAN
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA YUNUS EMRE ÖKSÜZ
|0
|%0
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BÖCEKLİ
Açılan Sandık Oranı %62.50
|MEHMET EMİN HUYLU
|1
|%0.09
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CEVDETİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET ÖZCAN
|15
|%0.43
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ELLEK
Açılan Sandık Oranı %5.88
|HASAN YARAR
|1
|%0.41
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MEHMETLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|ÜMMÜ GÜLSÜM KAPLAN
|0
|%0
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TÜRKMEN
Açılan Sandık Oranı %84.62
|0
|%0
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YARBAŞI
Açılan Sandık Oranı %54.55
|MEHMET İĞDİ
|0
|%0
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