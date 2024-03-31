|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ARALIK
Açılan Sandık Oranı %42.86
|TAYYİB EMRE ERDEL
|7
|%0.58
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KARAKOYUNLU
Açılan Sandık Oranı %40.00
|MEHMET KALABAS
|0
|%0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %89.57
|NECMETTİN TURAN
|52
|%0.12
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TUZLUCA
Açılan Sandık Oranı %50.00
|MEHMET EMRE KUTLUCA
|24
|%0.95
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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HALFELİ
Açılan Sandık Oranı %11.11
|UBEYDE ENSAR OKUTAN
|1
|%0.23
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HOŞHABER
Açılan Sandık Oranı %16.67
|HALDUN PEKDEMİR
|2
|%0.77
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MELEKLİ
Açılan Sandık Oranı %25.00
|MUHAMMET HAYDAR ASICIOĞLU
|0
|%0
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