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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 20:45
SAADET

  • KISALTMA

    SAADET

  • GENEL BAŞKAN

    Temel Karamollaoğlu

  • KURULUŞ TARİHİ

    20/07/2001
SAADET TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.76
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 1
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%33.84
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.12 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.13
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İLÇE ADAY OY ORAN
ARALIK
Açılan Sandık Oranı %42.86
TAYYİB EMRE ERDEL 7 %0.58 Detay
KARAKOYUNLU
Açılan Sandık Oranı %40.00
MEHMET KALABAS 0 %0 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %89.57
NECMETTİN TURAN 52 %0.12 Detay
TUZLUCA
Açılan Sandık Oranı %50.00
MEHMET EMRE KUTLUCA 24 %0.95 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
HALFELİ
Açılan Sandık Oranı %11.11
UBEYDE ENSAR OKUTAN 1 %0.23 Detay
HOŞHABER
Açılan Sandık Oranı %16.67
HALDUN PEKDEMİR 2 %0.77 Detay
MELEKLİ
Açılan Sandık Oranı %25.00
MUHAMMET HAYDAR ASICIOĞLU 0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı