|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ENEZ
Açılan Sandık Oranı %58.33
|SERKAN İŞCAN
|14
|%0.82
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HAVSA
Açılan Sandık Oranı %45.45
|KEMAL DURKAYA
|31
|%1.19
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İPSALA
Açılan Sandık Oranı %66.67
|MELİH TAHA DEMİRYÜREK
|4
|%0.11
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KEŞAN
Açılan Sandık Oranı %90.60
|AHMET KÖSELER
|82
|%0.23
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LALAPAŞA
Açılan Sandık Oranı %75.00
|ERSİN PİLAFCI
|0
|%0
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MERİÇ
Açılan Sandık Oranı %87.50
|ARİF GÜNGÖR
|1
|%0.07
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %80.72
|TEZCAN KARAKÜTÜK
|247
|%0.31
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SÜLOĞLU
Açılan Sandık Oranı %71.43
|HÜSEYİN ES
|7
|%0.57
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UZUNKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %92.71
|ENVER YAZAN
|64
|%0.28
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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BEĞENDİK
Açılan Sandık Oranı %11.11
|GÜNGÖR İLERİ
|0
|%0
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ESETÇE
Açılan Sandık Oranı %0
|ZEYNEP KAYNAK
|0
|%0
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KIRCASALİH
Açılan Sandık Oranı %50.00
|TÜRKAN ÜSKAN
|0
|%0
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KÜPLÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|KAMİLE ANDİÇ
|4
|%0.23
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SUBAŞI
Açılan Sandık Oranı %0
|ZEHRA KAYNAK
|0
|%0
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YENİKARPUZLU
Açılan Sandık Oranı %0
|ABBAS TEKİN
|0
|%0
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YENİMUHACİR
Açılan Sandık Oranı %14.29
|MUHAMMET ÇİDEM
|0
|%0
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