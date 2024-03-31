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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 23:15
SAADET

  • KISALTMA

    SAADET

  • GENEL BAŞKAN

    Temel Karamollaoğlu

  • KURULUŞ TARİHİ

    20/07/2001
SAADET TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.97
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 1
  • Kazandığı Belde Sayısı 1
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%72.47
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.31 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.53
Edirne Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ENEZ
Açılan Sandık Oranı %58.33
SERKAN İŞCAN 14 %0.82 Detay
HAVSA
Açılan Sandık Oranı %45.45
KEMAL DURKAYA 31 %1.19 Detay
İPSALA
Açılan Sandık Oranı %66.67
MELİH TAHA DEMİRYÜREK 4 %0.11 Detay
KEŞAN
Açılan Sandık Oranı %90.60
AHMET KÖSELER 82 %0.23 Detay
LALAPAŞA
Açılan Sandık Oranı %75.00
ERSİN PİLAFCI 0 %0 Detay
MERİÇ
Açılan Sandık Oranı %87.50
ARİF GÜNGÖR 1 %0.07 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %80.72
TEZCAN KARAKÜTÜK 247 %0.31 Detay
SÜLOĞLU
Açılan Sandık Oranı %71.43
HÜSEYİN ES 7 %0.57 Detay
UZUNKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %92.71
ENVER YAZAN 64 %0.28 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
BEĞENDİK
Açılan Sandık Oranı %11.11
GÜNGÖR İLERİ 0 %0 Detay
ESETÇE
Açılan Sandık Oranı %0
ZEYNEP KAYNAK 0 %0 Detay
KIRCASALİH
Açılan Sandık Oranı %50.00
TÜRKAN ÜSKAN 0 %0 Detay
KÜPLÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
KAMİLE ANDİÇ 4 %0.23 Detay
SUBAŞI
Açılan Sandık Oranı %0
ZEHRA KAYNAK 0 %0 Detay
YENİKARPUZLU
Açılan Sandık Oranı %0
ABBAS TEKİN 0 %0 Detay
YENİMUHACİR
Açılan Sandık Oranı %14.29
MUHAMMET ÇİDEM 0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı