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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 23:55
SAADET

  • KISALTMA

    SAADET

  • GENEL BAŞKAN

    Temel Karamollaoğlu

  • KURULUŞ TARİHİ

    20/07/2001
SAADET TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%1.00
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 1
  • Kazandığı Belde Sayısı 1
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%80.95
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.39
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İLÇE ADAY OY ORAN
ÇUKURCA
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUHAMMED SAFA OCAK 19 %0.40 Detay
DERECİK
Açılan Sandık Oranı %89.66
AGİT ÇELİKBAŞ 4 %0.07 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %99.17
0 %0 Detay
ŞEMDİNLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
HETEM ÇAĞLIN 39 %0.46 Detay
YÜKSEKOVA
Açılan Sandık Oranı %72.88
KUDBETTİN YILMAZ 90 %0.33 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
BÜYÜKÇİFTLİK
Açılan Sandık Oranı %33.33
0 %0 Detay
DURANKAYA
Açılan Sandık Oranı %80.00
0 %0 Detay
ESENDERE
Açılan Sandık Oranı %63.64
YAVUZ DALGIÇ 0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı