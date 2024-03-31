60
Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 23:50
SAADET

  • KISALTMA

    SAADET

  • GENEL BAŞKAN

    Temel Karamollaoğlu

  • KURULUŞ TARİHİ

    20/07/2001
SAADET TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%1.00
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 1
  • Kazandığı Belde Sayısı 1
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%79.88
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.64 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.71
Diyarbakır Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
BAĞLAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET BARAN 705 %0.51 Detay
BİSMİL
Açılan Sandık Oranı %86.35
İBRAHİM ŞİMŞEK 171 %0.37 Detay
ÇERMİK
Açılan Sandık Oranı %87.77
ABDULLAH EJDER YİĞİT 67 %0.32 Detay
ÇINAR
Açılan Sandık Oranı %87.15
MEHMET VEYSİ YİĞİT 95 %0.35 Detay
ÇÜNGÜŞ
Açılan Sandık Oranı %97.92
AYŞE DAĞ 25 %0.41 Detay
DİCLE
Açılan Sandık Oranı %53.06
ABDULVAHAP DİYAPOĞLU 47 %0.50 Detay
EĞİL
Açılan Sandık Oranı %71.19
MEHMET KARAKAŞ 1156 %14.14 Detay
ERGANİ
Açılan Sandık Oranı %76.11
MEHMET BUDAK 297 %0.67 Detay
HANİ
Açılan Sandık Oranı %61.97
MERAL EŞME 31 %0.40 Detay
HAZRO
Açılan Sandık Oranı %100.00
BEDRETTİN TAŞ 36 %0.44 Detay
KAYAPINAR
Açılan Sandık Oranı %83.97
TALİP BEKİRANLI 1039 %0.78 Detay
KOCAKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KULP
Açılan Sandık Oranı %81.55
NEVZAT BARAN 46 %0.32 Detay
LİCE
Açılan Sandık Oranı %80.85
0 %0 Detay
SİLVAN
Açılan Sandık Oranı %61.06
YAŞAR KUDAT 72 %0.32 Detay
SUR
Açılan Sandık Oranı %94.81
AHMET KARAAĞAÇ 159 %0.44 Detay
YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %96.45
REYHAN AKSOY 437 %0.55 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı