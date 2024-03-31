|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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BAĞLAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET BARAN
|705
|%0.51
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BİSMİL
Açılan Sandık Oranı %86.35
|İBRAHİM ŞİMŞEK
|171
|%0.37
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ÇERMİK
Açılan Sandık Oranı %87.77
|ABDULLAH EJDER YİĞİT
|67
|%0.32
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ÇINAR
Açılan Sandık Oranı %87.15
|MEHMET VEYSİ YİĞİT
|95
|%0.35
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ÇÜNGÜŞ
Açılan Sandık Oranı %97.92
|AYŞE DAĞ
|25
|%0.41
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DİCLE
Açılan Sandık Oranı %53.06
|ABDULVAHAP DİYAPOĞLU
|47
|%0.50
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EĞİL
Açılan Sandık Oranı %71.19
|MEHMET KARAKAŞ
|1156
|%14.14
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ERGANİ
Açılan Sandık Oranı %76.11
|MEHMET BUDAK
|297
|%0.67
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HANİ
Açılan Sandık Oranı %61.97
|MERAL EŞME
|31
|%0.40
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HAZRO
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BEDRETTİN TAŞ
|36
|%0.44
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KAYAPINAR
Açılan Sandık Oranı %83.97
|TALİP BEKİRANLI
|1039
|%0.78
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KOCAKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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KULP
Açılan Sandık Oranı %81.55
|NEVZAT BARAN
|46
|%0.32
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LİCE
Açılan Sandık Oranı %80.85
|0
|%0
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SİLVAN
Açılan Sandık Oranı %61.06
|YAŞAR KUDAT
|72
|%0.32
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SUR
Açılan Sandık Oranı %94.81
|AHMET KARAAĞAÇ
|159
|%0.44
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YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %96.45
|REYHAN AKSOY
|437
|%0.55
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