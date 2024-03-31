|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ACIPAYAM
Açılan Sandık Oranı %75.32
|MEHMET YILDIZ
|127
|%0.47
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BABADAĞ
Açılan Sandık Oranı %55.00
|AHMET ABAZOĞLU
|3
|%0.15
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BAKLAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FATİH CANDAN
|0
|%0
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BEKİLLİ
Açılan Sandık Oranı %73.91
|BİLAL OSMAN ZEYBEK
|1
|%0.03
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BEYAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %59.09
|GÜNAY ÇELİK
|17
|%0.68
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BOZKURT
Açılan Sandık Oranı %94.29
|ERTUFAN İLHAN
|9
|%0.14
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BULDAN
Açılan Sandık Oranı %54.22
|ADEM ÖZCAN
|12
|%0.15
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ÇAL
Açılan Sandık Oranı %80.88
|AKIN ARSLANYILMAZ
|31
|%0.30
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ÇAMELİ
Açılan Sandık Oranı %73.68
|MEVLÜT SÖNMEZ
|112
|%1.30
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ÇARDAK
Açılan Sandık Oranı %96.30
|YASİN SÖNMEZ
|5
|%0.09
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ÇİVRİL
Açılan Sandık Oranı %53.41
|0
|%0
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GÜNEY
Açılan Sandık Oranı %36.11
|KUDRET KOLBAŞI
|2
|%0.09
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HONAZ
Açılan Sandık Oranı %56.41
|ALİ İLHAN
|3
|%0.02
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KALE
Açılan Sandık Oranı %42.62
|BAHAETTİN GÜNER
|9
|%0.16
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MERKEZEFENDİ
Açılan Sandık Oranı %59.31
|MEHMET FATİH AKTAŞ
|227
|%0.19
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PAMUKKALE
Açılan Sandık Oranı %55.53
|HAKAN KAYA
|420
|%0.38
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SARAYKÖY
Açılan Sandık Oranı %39.77
|MELİKE KUTOĞLU
|7
|%0.10
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SERİNHİSAR
Açılan Sandık Oranı %75.00
|ÖMER YAĞCIOĞLU
|10
|%0.14
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TAVAS
Açılan Sandık Oranı %53.97
|ALPEREN TURHAN
|19
|%0.14
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