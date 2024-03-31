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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 23:50
SAADET

  • KISALTMA

    SAADET

  • GENEL BAŞKAN

    Temel Karamollaoğlu

  • KURULUŞ TARİHİ

    20/07/2001
SAADET TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%1.00
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 1
  • Kazandığı Belde Sayısı 1
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%79.88
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.31
Denizli Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ACIPAYAM
Açılan Sandık Oranı %75.32
MEHMET YILDIZ 127 %0.47 Detay
BABADAĞ
Açılan Sandık Oranı %55.00
AHMET ABAZOĞLU 3 %0.15 Detay
BAKLAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
FATİH CANDAN 0 %0 Detay
BEKİLLİ
Açılan Sandık Oranı %73.91
BİLAL OSMAN ZEYBEK 1 %0.03 Detay
BEYAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %59.09
GÜNAY ÇELİK 17 %0.68 Detay
BOZKURT
Açılan Sandık Oranı %94.29
ERTUFAN İLHAN 9 %0.14 Detay
BULDAN
Açılan Sandık Oranı %54.22
ADEM ÖZCAN 12 %0.15 Detay
ÇAL
Açılan Sandık Oranı %80.88
AKIN ARSLANYILMAZ 31 %0.30 Detay
ÇAMELİ
Açılan Sandık Oranı %73.68
MEVLÜT SÖNMEZ 112 %1.30 Detay
ÇARDAK
Açılan Sandık Oranı %96.30
YASİN SÖNMEZ 5 %0.09 Detay
ÇİVRİL
Açılan Sandık Oranı %53.41
0 %0 Detay
GÜNEY
Açılan Sandık Oranı %36.11
KUDRET KOLBAŞI 2 %0.09 Detay
HONAZ
Açılan Sandık Oranı %56.41
ALİ İLHAN 3 %0.02 Detay
KALE
Açılan Sandık Oranı %42.62
BAHAETTİN GÜNER 9 %0.16 Detay
MERKEZEFENDİ
Açılan Sandık Oranı %59.31
MEHMET FATİH AKTAŞ 227 %0.19 Detay
PAMUKKALE
Açılan Sandık Oranı %55.53
HAKAN KAYA 420 %0.38 Detay
SARAYKÖY
Açılan Sandık Oranı %39.77
MELİKE KUTOĞLU 7 %0.10 Detay
SERİNHİSAR
Açılan Sandık Oranı %75.00
ÖMER YAĞCIOĞLU 10 %0.14 Detay
TAVAS
Açılan Sandık Oranı %53.97
ALPEREN TURHAN 19 %0.14 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı