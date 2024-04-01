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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26
SAADET

  • KISALTMA

    SAADET

  • GENEL BAŞKAN

    Temel Karamollaoğlu

  • KURULUŞ TARİHİ

    20/07/2001
SAADET TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%1.09
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 1
  • Kazandığı Belde Sayısı 3
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.56 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.91
Adana Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ALADAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
FİKRET TOK 58 %0.49 Detay
CEYHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
MESUT GİRİŞKİN 391 %0.44 Detay
ÇUKUROVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
GÜNGÖR VEDAT ŞENOL BEYCİOĞLU 1426 %0.69 Detay
FEKE
Açılan Sandık Oranı %100.00
HASAN GEZER 266 %2.27 Detay
İMAMOĞLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
VEYSEL TÜZEN 53 %0.31 Detay
KARAİSALI
Açılan Sandık Oranı %100.00
SADULLAH GENÇ 237 %1.52 Detay
KARATAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KOZAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUAMMER ÖZÇELİK 611 %0.79 Detay
POZANTI
Açılan Sandık Oranı %100.00
SADIK PİNEGÖZ 151 %1.14 Detay
SAİMBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
SERDAL ÖZKOZANOĞLU 50 %0.57 Detay
SARIÇAM
Açılan Sandık Oranı %100.00
SÜLEYMAN GÖNÜL 1631 %1.49 Detay
SEYHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
YAKUP BUDAK 2150 %0.56 Detay
TUFANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSA ÖZKAN 27 %0.24 Detay
YUMURTALIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
SÜLEYMAN İNCİ 32 %0.26 Detay
YÜREĞİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
OSMAN SÖYLER 1200 %0.64 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı