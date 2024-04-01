|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ALTIEYLÜL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NAZMİ ERSOY
|494
|%0.44
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AYVALIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|RAMAZAN DERDİMAN
|48
|%0.11
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BALYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÖZCAN SEMERCİ
|66
|%0.67
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BANDIRMA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|OKAY USTAALİOĞLU
|360
|%0.37
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BİGADİÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA GÜNGÖR
|294
|%0.91
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BURHANİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İSMAİL DURMAZ
|49
|%0.12
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DURSUNBEY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ZEKERİYYA OKTAY
|3621
|%16.53
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EDREMİT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|RAMAZAN YILDIRIM
|502
|%0.50
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ERDEK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA BAŞBOĞA
|26
|%0.13
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GÖMEÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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GÖNEN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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HAVRAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HASAN BALIK
|54
|%0.29
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İVRİNDİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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KARESİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET YAŞA
|569
|%0.49
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KEPSUT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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MANYAS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA ERBAKAN ARSLANTEKİN
|68
|%0.53
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MARMARA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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SAVAŞTEPE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA ARSLANTEKİN
|14
|%0.12
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SINDIRGI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İBRAHİM ESEN
|108
|%0.45
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SUSURLUK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MURAT SAVUT
|241
|%0.96
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