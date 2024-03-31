|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ALACA
Açılan Sandık Oranı %36.17
|MUSTAFA KÜTÜK
|10
|%0.27
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BAYAT
Açılan Sandık Oranı %64.71
|MUSTAFA ATAK
|15
|%0.72
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BOĞAZKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FERHAT TÖK
|39
|%2.64
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DODURGA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HASAN KELLERBAĞI
|32
|%1.78
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İSKİLİP
Açılan Sandık Oranı %95.65
|MÜCAHİT CEMAL DAMAR
|13
|%0.11
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KARGI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YAKUP GÖKÇE
|8
|%0.23
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LAÇİN
Açılan Sandık Oranı %80.00
|OSMAN SAVURGAN
|5
|%0.68
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MECİTÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MİKAİL DAĞDELEN
|5
|%0.18
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %86.99
|FARUK CIDIK
|1589
|%1.37
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OĞUZLAR
Açılan Sandık Oranı %90.91
|METİNAY İNCİRLİ
|7
|%0.37
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ORTAKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İBRAHİM CAN KAHVE
|13
|%0.57
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OSMANCIK
Açılan Sandık Oranı %89.33
|MUSTAFA TEMİZKAN
|269
|%1.70
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SUNGURLU
Açılan Sandık Oranı %51.95
|SEYİT AHMET GÜHER
|29
|%0.31
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UĞURLUDAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|VEYSEL ERGÜN
|4
|%0.13
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
AŞTAVUL
Açılan Sandık Oranı %0
|MUHAMMED YASİR YAZICI
|0
|%0
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DÜVENCİ
Açılan Sandık Oranı %44.44
|ABDULSAMET KURT
|2
|%0.48
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