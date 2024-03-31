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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 23:50
SAADET

  • KISALTMA

    SAADET

  • GENEL BAŞKAN

    Temel Karamollaoğlu

  • KURULUŞ TARİHİ

    20/07/2001
SAADET TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%1.00
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 1
  • Kazandığı Belde Sayısı 1
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%79.88
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%1.37 0
İL GENEL MECLİSİ
%1.19
Çorum Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ALACA
Açılan Sandık Oranı %36.17
MUSTAFA KÜTÜK 10 %0.27 Detay
BAYAT
Açılan Sandık Oranı %64.71
MUSTAFA ATAK 15 %0.72 Detay
BOĞAZKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
FERHAT TÖK 39 %2.64 Detay
DODURGA
Açılan Sandık Oranı %100.00
HASAN KELLERBAĞI 32 %1.78 Detay
İSKİLİP
Açılan Sandık Oranı %95.65
MÜCAHİT CEMAL DAMAR 13 %0.11 Detay
KARGI
Açılan Sandık Oranı %100.00
YAKUP GÖKÇE 8 %0.23 Detay
LAÇİN
Açılan Sandık Oranı %80.00
OSMAN SAVURGAN 5 %0.68 Detay
MECİTÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MİKAİL DAĞDELEN 5 %0.18 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %86.99
FARUK CIDIK 1589 %1.37 Detay
OĞUZLAR
Açılan Sandık Oranı %90.91
METİNAY İNCİRLİ 7 %0.37 Detay
ORTAKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
İBRAHİM CAN KAHVE 13 %0.57 Detay
OSMANCIK
Açılan Sandık Oranı %89.33
MUSTAFA TEMİZKAN 269 %1.70 Detay
SUNGURLU
Açılan Sandık Oranı %51.95
SEYİT AHMET GÜHER 29 %0.31 Detay
UĞURLUDAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
VEYSEL ERGÜN 4 %0.13 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
AŞTAVUL
Açılan Sandık Oranı %0
MUHAMMED YASİR YAZICI 0 %0 Detay
DÜVENCİ
Açılan Sandık Oranı %44.44
ABDULSAMET KURT 2 %0.48 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı