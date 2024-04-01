|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AKÇAKOCA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MURAT AŞIK
|90
|%0.55
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ÇİLİMLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MAKSUT UYSAL
|24
|%0.48
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CUMAYERİ
Açılan Sandık Oranı %52.00
|URAL GÖKÇE
|49
|%1.47
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GÖLYAKA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BÜNYAMİN AYDIN
|82
|%1.10
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GÜMÜŞOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FATİH TAVLI
|34
|%0.57
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KAYNAŞLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HASAN AKDOĞAN
|46
|%0.75
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NEVFEL KADİR GÜNER
|1276
|%1.24
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YIĞILCA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSA ERGİN
|12
|%0.59
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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BEYKÖY
Açılan Sandık Oranı %86.67
|FAHRETTİN KARABAĞLI
|0
|%0
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BOĞAZİÇİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|DURSUN SÖNMEZOĞLU
|4
|%0.14
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