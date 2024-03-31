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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 22:10
SAADET

  • KISALTMA

    SAADET

  • GENEL BAŞKAN

    Temel Karamollaoğlu

  • KURULUŞ TARİHİ

    20/07/2001
SAADET TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.89
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 1
  • Kazandığı Belde Sayısı 1
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%56.61
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.37 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.56
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İLÇE ADAY OY ORAN
ADALAR
Açılan Sandık Oranı %50.00
YAŞAR ERGİN FETTAHOĞLU 0 %0 Detay
ARNAVUTKÖY
Açılan Sandık Oranı %38.66
NECATİ ÇÖRDÜKÇÜ 256 %0.39 Detay
ATAŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %16.43
ALEV SEZEN 195 %0.49 Detay
AVCILAR
Açılan Sandık Oranı %57.92
ENDER ESİNER 237 %0.18 Detay
BAĞCILAR
Açılan Sandık Oranı %55.77
ERHAN AÇIKGÖZ 1223 %0.59 Detay
BAHÇELİEVLER
Açılan Sandık Oranı %51.68
YAŞAR AVCI 607 %0.37 Detay
BAKIRKÖY
Açılan Sandık Oranı %20.84
RAMAZAN BOYALIK 43 %0.16 Detay
BAŞAKŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %56.68
BEKİR DEMİRKAYA 773 %0.56 Detay
BAYRAMPAŞA
Açılan Sandık Oranı %75.81
İSMAİL ACAR 608 %0.52 Detay
BEŞİKTAŞ
Açılan Sandık Oranı %33.33
MUHAMMED GAZİ KILIÇ 63 %0.19 Detay
BEYKOZ
Açılan Sandık Oranı %41.13
YASİN KALAYCI 378 %0.63 Detay
BEYLİKDÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %64.29
REŞAT YILMAZ 291 %0.22 Detay
BEYOĞLU
Açılan Sandık Oranı %53.01
TURGUT SAHTİYAN 470 %0.74 Detay
BÜYÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %64.46
CAN KARABULUT 179 %0.18 Detay
ÇATALCA
Açılan Sandık Oranı %75.63
YAŞAR BURUNEREN 34 %0.09 Detay
ÇEKMEKÖY
Açılan Sandık Oranı %56.44
HALİL İBRAHİM AKPINAR 577 %0.62 Detay
ESENLER
Açılan Sandık Oranı %53.47
İBRAHİM BİTİŞ 2094 %1.75 Detay
ESENYURT
Açılan Sandık Oranı %41.52
MEHMET FARUK ERTEKİN 472 %0.25 Detay
EYÜPSULTAN
Açılan Sandık Oranı %31.65
MEVLÜT KARSAVRAN 401 %0.54 Detay
FATİH
Açılan Sandık Oranı %24.27
MEHMET YAROĞLU 381 %0.84 Detay
GAZİOSMANPAŞA
Açılan Sandık Oranı %40.00
RECEP POLAT 1043 %1.01 Detay
GÜNGÖREN
Açılan Sandık Oranı %68.38
KAMİL ACAR 272 %0.28 Detay
KADIKÖY
Açılan Sandık Oranı %17.46
RECEP YILMAZ 107 %0.21 Detay
KAĞITHANE
Açılan Sandık Oranı %54.63
HALİD ÖZGÜR ATAK 804 %0.61 Detay
KARTAL
Açılan Sandık Oranı %55.78
MURAT ÇEKER 682 %0.43 Detay
KÜÇÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %44.38
MUSTAFA KURDAŞ 499 %0.27 Detay
MALTEPE
Açılan Sandık Oranı %44.62
NURİ TÜFEKÇİ 401 %0.30 Detay
PENDİK
Açılan Sandık Oranı %53.27
İSMAİL HASKUL 2506 %1.13 Detay
SANCAKTEPE
Açılan Sandık Oranı %42.47
ABDÜLKADİR ARSLAN 492 %0.45 Detay
SARIYER
Açılan Sandık Oranı %31.65
AHMET GÖZCÜ 222 %0.35 Detay
ŞİLE
Açılan Sandık Oranı %86.26
CENGİZ ÇETİN 76 %0.29 Detay
SİLİVRİ
Açılan Sandık Oranı %34.72
MAHMUT HAMDEMİRCİ 56 %0.16 Detay
ŞİŞLİ
Açılan Sandık Oranı %35.91
FATİH YILMAZ 161 %0.31 Detay
SULTANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %53.90
MUHAMMET FETULLAH BÜLBÜL 968 %1.02 Detay
SULTANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %49.63
HÜSEYİN AYDOĞAN 1078 %0.78 Detay
TUZLA
Açılan Sandık Oranı %56.11
NECATİ TOSUN 450 %0.49 Detay
ÜMRANİYE
Açılan Sandık Oranı %35.58
YAKUP KASIMAY 903 %0.63 Detay
ÜSKÜDAR
Açılan Sandık Oranı %40.03
YILMAZ BAYAT 520 %0.43 Detay
ZEYTİNBURNU
Açılan Sandık Oranı %67.70
SAMET GÜLAYDIN 398 %0.43 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı