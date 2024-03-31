|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ADALAR
Açılan Sandık Oranı %50.00
|YAŞAR ERGİN FETTAHOĞLU
|0
|%0
|Detay
|
ARNAVUTKÖY
Açılan Sandık Oranı %38.66
|NECATİ ÇÖRDÜKÇÜ
|256
|%0.39
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|
ATAŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %16.43
|ALEV SEZEN
|195
|%0.49
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|
AVCILAR
Açılan Sandık Oranı %57.92
|ENDER ESİNER
|237
|%0.18
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|
BAĞCILAR
Açılan Sandık Oranı %55.77
|ERHAN AÇIKGÖZ
|1223
|%0.59
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|
BAHÇELİEVLER
Açılan Sandık Oranı %51.68
|YAŞAR AVCI
|607
|%0.37
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|
BAKIRKÖY
Açılan Sandık Oranı %20.84
|RAMAZAN BOYALIK
|43
|%0.16
|Detay
|
BAŞAKŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %56.68
|BEKİR DEMİRKAYA
|773
|%0.56
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|
BAYRAMPAŞA
Açılan Sandık Oranı %75.81
|İSMAİL ACAR
|608
|%0.52
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|
BEŞİKTAŞ
Açılan Sandık Oranı %33.33
|MUHAMMED GAZİ KILIÇ
|63
|%0.19
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|
BEYKOZ
Açılan Sandık Oranı %41.13
|YASİN KALAYCI
|378
|%0.63
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|
BEYLİKDÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %64.29
|REŞAT YILMAZ
|291
|%0.22
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|
BEYOĞLU
Açılan Sandık Oranı %53.01
|TURGUT SAHTİYAN
|470
|%0.74
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|
BÜYÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %64.46
|CAN KARABULUT
|179
|%0.18
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|
ÇATALCA
Açılan Sandık Oranı %75.63
|YAŞAR BURUNEREN
|34
|%0.09
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|
ÇEKMEKÖY
Açılan Sandık Oranı %56.44
|HALİL İBRAHİM AKPINAR
|577
|%0.62
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|
ESENLER
Açılan Sandık Oranı %53.47
|İBRAHİM BİTİŞ
|2094
|%1.75
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|
ESENYURT
Açılan Sandık Oranı %41.52
|MEHMET FARUK ERTEKİN
|472
|%0.25
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|
EYÜPSULTAN
Açılan Sandık Oranı %31.65
|MEVLÜT KARSAVRAN
|401
|%0.54
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|
FATİH
Açılan Sandık Oranı %24.27
|MEHMET YAROĞLU
|381
|%0.84
|Detay
|
GAZİOSMANPAŞA
Açılan Sandık Oranı %40.00
|RECEP POLAT
|1043
|%1.01
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|
GÜNGÖREN
Açılan Sandık Oranı %68.38
|KAMİL ACAR
|272
|%0.28
|Detay
|
KADIKÖY
Açılan Sandık Oranı %17.46
|RECEP YILMAZ
|107
|%0.21
|Detay
|
KAĞITHANE
Açılan Sandık Oranı %54.63
|HALİD ÖZGÜR ATAK
|804
|%0.61
|Detay
|
KARTAL
Açılan Sandık Oranı %55.78
|MURAT ÇEKER
|682
|%0.43
|Detay
|
KÜÇÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %44.38
|MUSTAFA KURDAŞ
|499
|%0.27
|Detay
|
MALTEPE
Açılan Sandık Oranı %44.62
|NURİ TÜFEKÇİ
|401
|%0.30
|Detay
|
PENDİK
Açılan Sandık Oranı %53.27
|İSMAİL HASKUL
|2506
|%1.13
|Detay
|
SANCAKTEPE
Açılan Sandık Oranı %42.47
|ABDÜLKADİR ARSLAN
|492
|%0.45
|Detay
|
SARIYER
Açılan Sandık Oranı %31.65
|AHMET GÖZCÜ
|222
|%0.35
|Detay
|
ŞİLE
Açılan Sandık Oranı %86.26
|CENGİZ ÇETİN
|76
|%0.29
|Detay
|
SİLİVRİ
Açılan Sandık Oranı %34.72
|MAHMUT HAMDEMİRCİ
|56
|%0.16
|Detay
|
ŞİŞLİ
Açılan Sandık Oranı %35.91
|FATİH YILMAZ
|161
|%0.31
|Detay
|
SULTANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %53.90
|MUHAMMET FETULLAH BÜLBÜL
|968
|%1.02
|Detay
|
SULTANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %49.63
|HÜSEYİN AYDOĞAN
|1078
|%0.78
|Detay
|
TUZLA
Açılan Sandık Oranı %56.11
|NECATİ TOSUN
|450
|%0.49
|Detay
|
ÜMRANİYE
Açılan Sandık Oranı %35.58
|YAKUP KASIMAY
|903
|%0.63
|Detay
|
ÜSKÜDAR
Açılan Sandık Oranı %40.03
|YILMAZ BAYAT
|520
|%0.43
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ZEYTİNBURNU
Açılan Sandık Oranı %67.70
|SAMET GÜLAYDIN
|398
|%0.43
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