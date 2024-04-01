|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
BAŞMAKÇI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HÜDAYİ MAMAK
|18
|%0.53
|Detay
|
BAYAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İLYAS DİKİCİ
|5
|%0.18
|Detay
|
BOLVADİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HECAZİ ERTÜRK
|172
|%0.95
|Detay
|
ÇAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET AKKOYUN
|32
|%0.36
|Detay
|
ÇOBANLAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HÜSEYİN ŞAHİN
|15
|%0.27
|Detay
|
DAZKIRI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SÜLEYMAN KORKMAZ
|3
|%0.08
|Detay
|
DİNAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FATİH EMİN GENÇAY
|128
|%0.80
|Detay
|
EMİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|DOĞAN BULDUK
|40
|%0.35
|Detay
|
EVCİLER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|VEYSEL KORKMAZ
|7
|%0.31
|Detay
|
HOCALAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ABDULLAH TALHA CANDAN
|2
|%0.13
|Detay
|
İHSANİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HİDAYET ÇELEBİ
|0
|%0
|Detay
|
İSCEHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
KIZILÖREN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|KADİR ANIŞ
|9
|%0.95
|Detay
|
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BEYTULLAH KARATAŞ
|1121
|%0.84
|Detay
|
SANDIKLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA TAŞKAPI
|340
|%1.75
|Detay
|
SİNANPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HÜSEYİN AYVA
|3
|%0.12
|Detay
|
ŞUHUT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA ZENGİN
|30
|%0.34
|Detay
|
SULTANDAĞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SANİYE HAZER
|6
|%0.18
|Detay
|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
AHMETPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|RECEP YAKUP GÜL
|6
|%0.29
|Detay
|
AKHARIM
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET GÖNEN
|3
|%0.17
|Detay
|
AKÖREN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALİ VEHRİ
|4
|%0.20
|Detay
|
BEYYAZI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İSMAİL DİLEK
|14
|%0.63
|Detay
|
ÇAYIRBAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SÜLEYMAN BALLIKAYA
|11
|%0.40
|Detay
|
ÇIKRIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|RAMAZAN USLU
|2
|%0.12
|Detay
|
DAVULGA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA ÜNLÜ
|4
|%0.43
|Detay
|
DEĞİRMENAYVALI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SÜLEYMAN TOKMAK
|10
|%0.54
|Detay
|
DEREÇİNE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BURCU BEŞKARDEŞ
|3
|%0.18
|Detay
|
DİŞLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA KORKMAZ
|11
|%0.54
|Detay
|
DÖĞER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NECMETTİN ÜNLÜ
|5
|%0.12
|Detay
|
DÜZAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YASEMİN İMREN
|12
|%0.79
|Detay
|
ERKMEN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET OĞUZ
|30
|%0.63
|Detay
|
FETHİBEY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|CENGİZHAN TURGUT
|5
|%0.25
|Detay
|
GAZLIGÖL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HASAN HÜSEYİN DEMİREL
|2
|%0.13
|Detay
|
GEBECELER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|CANER ÖNAL
|6
|%0.27
|Detay
|
GÖMÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MAHMUT ÇENGELCİ
|3
|%0.29
|Detay
|
GÜNEY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SARE BAYRAM
|8
|%0.55
|Detay
|
HAYDARLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HALİL GENÇAY
|8
|%0.66
|Detay
|
IŞIKLAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUHAMMED TALHA BEYAZKAYA
|10
|%0.22
|Detay
|
KARAADİLLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HASAN OĞUZ
|3
|%0.17
|Detay
|
KARAMIKKARACAÖREN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SÜLEYMAN COŞKUN
|11
|%0.68
|Detay
|
KAYIHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YAKUP ÖZGÖK
|11
|%0.60
|Detay
|
KILIÇARSLAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUHAMMET FATİH TABAK
|8
|%0.49
|Detay
|
KIRKA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|RECEP USLU
|8
|%0.60
|Detay
|
KOCAÖZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ADEM ÇELİKTAŞ
|4
|%0.22
|Detay
|
KOCATEPE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SEVGİ USTA
|11
|%0.53
|Detay
|
KÜÇÜKHÜYÜK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MELİKE KURŞUN
|10
|%0.76
|Detay
|
NURİBEY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET GÜL
|16
|%0.78
|Detay
|
ÖZBURUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NUMAN TÜRKAY
|4
|%0.35
|Detay
|
PAZARAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ŞÜKRÜ EŞME
|2
|%0.11
|Detay
|
SALAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET OĞUZ
|13
|%0.45
|Detay
|
SERBAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FATMA COŞKUN
|3
|%0.31
|Detay
|
SEYDİLER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NURETTİN AKKAYA
|4
|%0.31
|Detay
|
SÜLÜMENLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET FATİH ŞENEL
|47
|%1.91
|Detay
|
SÜLÜN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÖMER TOPBAŞ
|11
|%0.56
|Detay
|
SUSUZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET ÖNAL
|20
|%0.61
|Detay
|
TAŞOLUK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALKANAT KILINÇ
|6
|%0.26
|Detay
|
TATARLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|RECEP TAYYİP GENÇAY
|8
|%0.41
|Detay
|
TINAZTEPE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MENŞURE ZİŞAN ARIKAN
|22
|%1.22
|Detay
|
YAYLABAĞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ADEM DİKİCİ
|4
|%0.25
|Detay
|
YEŞİLÇİFTLİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AYŞE GÜMÜŞKANAT
|1
|%0.06
|Detay