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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26
SAADET

  • KISALTMA

    SAADET

  • GENEL BAŞKAN

    Temel Karamollaoğlu

  • KURULUŞ TARİHİ

    20/07/2001
SAADET TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%1.09
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 1
  • Kazandığı Belde Sayısı 3
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.84 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.96
Afyonkarahisar Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
BAŞMAKÇI
Açılan Sandık Oranı %100.00
HÜDAYİ MAMAK 18 %0.53 Detay
BAYAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
İLYAS DİKİCİ 5 %0.18 Detay
BOLVADİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
HECAZİ ERTÜRK 172 %0.95 Detay
ÇAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET AKKOYUN 32 %0.36 Detay
ÇOBANLAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
HÜSEYİN ŞAHİN 15 %0.27 Detay
DAZKIRI
Açılan Sandık Oranı %100.00
SÜLEYMAN KORKMAZ 3 %0.08 Detay
DİNAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
FATİH EMİN GENÇAY 128 %0.80 Detay
EMİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
DOĞAN BULDUK 40 %0.35 Detay
EVCİLER
Açılan Sandık Oranı %100.00
VEYSEL KORKMAZ 7 %0.31 Detay
HOCALAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
ABDULLAH TALHA CANDAN 2 %0.13 Detay
İHSANİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
HİDAYET ÇELEBİ 0 %0 Detay
İSCEHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KIZILÖREN
Açılan Sandık Oranı %100.00
KADİR ANIŞ 9 %0.95 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
BEYTULLAH KARATAŞ 1121 %0.84 Detay
SANDIKLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA TAŞKAPI 340 %1.75 Detay
SİNANPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
HÜSEYİN AYVA 3 %0.12 Detay
ŞUHUT
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA ZENGİN 30 %0.34 Detay
SULTANDAĞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
SANİYE HAZER 6 %0.18 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
AHMETPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
RECEP YAKUP GÜL 6 %0.29 Detay
AKHARIM
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET GÖNEN 3 %0.17 Detay
AKÖREN
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİ VEHRİ 4 %0.20 Detay
BEYYAZI
Açılan Sandık Oranı %100.00
İSMAİL DİLEK 14 %0.63 Detay
ÇAYIRBAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
SÜLEYMAN BALLIKAYA 11 %0.40 Detay
ÇIKRIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
RAMAZAN USLU 2 %0.12 Detay
DAVULGA
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA ÜNLÜ 4 %0.43 Detay
DEĞİRMENAYVALI
Açılan Sandık Oranı %100.00
SÜLEYMAN TOKMAK 10 %0.54 Detay
DEREÇİNE
Açılan Sandık Oranı %100.00
BURCU BEŞKARDEŞ 3 %0.18 Detay
DİŞLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA KORKMAZ 11 %0.54 Detay
DÖĞER
Açılan Sandık Oranı %100.00
NECMETTİN ÜNLÜ 5 %0.12 Detay
DÜZAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
YASEMİN İMREN 12 %0.79 Detay
ERKMEN
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET OĞUZ 30 %0.63 Detay
FETHİBEY
Açılan Sandık Oranı %100.00
CENGİZHAN TURGUT 5 %0.25 Detay
GAZLIGÖL
Açılan Sandık Oranı %100.00
HASAN HÜSEYİN DEMİREL 2 %0.13 Detay
GEBECELER
Açılan Sandık Oranı %100.00
CANER ÖNAL 6 %0.27 Detay
GÖMÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MAHMUT ÇENGELCİ 3 %0.29 Detay
GÜNEY
Açılan Sandık Oranı %100.00
SARE BAYRAM 8 %0.55 Detay
HAYDARLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
HALİL GENÇAY 8 %0.66 Detay
IŞIKLAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUHAMMED TALHA BEYAZKAYA 10 %0.22 Detay
KARAADİLLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
HASAN OĞUZ 3 %0.17 Detay
KARAMIKKARACAÖREN
Açılan Sandık Oranı %100.00
SÜLEYMAN COŞKUN 11 %0.68 Detay
KAYIHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
YAKUP ÖZGÖK 11 %0.60 Detay
KILIÇARSLAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUHAMMET FATİH TABAK 8 %0.49 Detay
KIRKA
Açılan Sandık Oranı %100.00
RECEP USLU 8 %0.60 Detay
KOCAÖZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ADEM ÇELİKTAŞ 4 %0.22 Detay
KOCATEPE
Açılan Sandık Oranı %100.00
SEVGİ USTA 11 %0.53 Detay
KÜÇÜKHÜYÜK
Açılan Sandık Oranı %100.00
MELİKE KURŞUN 10 %0.76 Detay
NURİBEY
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET GÜL 16 %0.78 Detay
ÖZBURUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
NUMAN TÜRKAY 4 %0.35 Detay
PAZARAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ŞÜKRÜ EŞME 2 %0.11 Detay
SALAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET OĞUZ 13 %0.45 Detay
SERBAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
FATMA COŞKUN 3 %0.31 Detay
SEYDİLER
Açılan Sandık Oranı %100.00
NURETTİN AKKAYA 4 %0.31 Detay
SÜLÜMENLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET FATİH ŞENEL 47 %1.91 Detay
SÜLÜN
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÖMER TOPBAŞ 11 %0.56 Detay
SUSUZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET ÖNAL 20 %0.61 Detay
TAŞOLUK
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALKANAT KILINÇ 6 %0.26 Detay
TATARLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
RECEP TAYYİP GENÇAY 8 %0.41 Detay
TINAZTEPE
Açılan Sandık Oranı %100.00
MENŞURE ZİŞAN ARIKAN 22 %1.22 Detay
YAYLABAĞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
ADEM DİKİCİ 4 %0.25 Detay
YEŞİLÇİFTLİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
AYŞE GÜMÜŞKANAT 1 %0.06 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı