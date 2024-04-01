|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ADİLCEVAZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BAHATTİN ALAGEYİK
|1572
|%21.61
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AHLAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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GÜROYMAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MİKAİL BİŞAROĞLU
|53
|%0.40
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HİZAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|CEMBERİ MALAK
|802
|%12.41
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|EMRAH YURCİ
|756
|%3.25
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MUTKİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|KAZIM AKDEMİR
|9
|%0.60
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TATVAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İKRAM YILDIRIM
|324
|%0.90
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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AYDINLAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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GÖLBAŞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ŞAHİN BAYSAN
|11
|%0.44
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GÜNKIRI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÖMER YUMUŞAKBAŞ
|8
|%0.35
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KAVAKBAŞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|VEYSEL İNCEYOL
|13
|%1.14
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OVAKIŞLA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUHAMMED CİHAD CAN
|2
|%0.10
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YOLALAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MAŞALLAH İNAN
|331
|%24.98
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