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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 01:35
SAADET

  • KISALTMA

    SAADET

  • GENEL BAŞKAN

    Temel Karamollaoğlu

  • KURULUŞ TARİHİ

    20/07/2001
SAADET TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%1.06
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 1
  • Kazandığı Belde Sayısı 2
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%93.52
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.74 0
İL GENEL MECLİSİ
%1.24
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İLÇE ADAY OY ORAN
ALTINOVA
Açılan Sandık Oranı %90.48
0 %0 Detay
ARMUTLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUHLİS DEMİRELLİ 228 %4.36 Detay
ÇİFTLİKKÖY
Açılan Sandık Oranı %82.98
İSMAİL KARA 110 %0.58 Detay
ÇINARCIK
Açılan Sandık Oranı %97.83
MUHARREM KOCADAĞ 13 %0.12 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %98.48
CELAL KORKMAZ 424 %0.74 Detay
TERMAL
Açılan Sandık Oranı %100.00
SERGEN DOĞRU 15 %0.84 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
ESENKÖY
Açılan Sandık Oranı %83.33
EMİN AKBULUT 7 %0.28 Detay
KADIKÖY
Açılan Sandık Oranı %95.00
NECATİ SELİM 48 %1.05 Detay
KAYTAZDERE
Açılan Sandık Oranı %7.69
0 %0 Detay
KORU
Açılan Sandık Oranı %30.00
CELAL KURNAZ 8 %0.56 Detay
SUBAŞI
Açılan Sandık Oranı %83.33
0 %0 Detay
TAŞKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %80.00
0 %0 Detay
TAVŞANLI
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
TEŞVİKİYE
Açılan Sandık Oranı %8.33
BURAK DOĞRU 5 %2.50 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı