|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AKYAKA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İSA KIZILKAYA
|2
|%0.17
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ARPAÇAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|EYÜP DOĞAN
|2
|%0.15
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DİGOR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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KAĞIZMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %90.26
|0
|%0
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SARIKAMIŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUHAMMET ALİ DEMİR
|100
|%1.39
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SELİM
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YAVUZ ABAT
|14
|%0.45
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SUSUZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|TAYFUN MİNTEMUR
|0
|%0
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