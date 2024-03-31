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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 23:15
SAADET

  • KISALTMA

    SAADET

  • GENEL BAŞKAN

    Temel Karamollaoğlu

  • KURULUŞ TARİHİ

    20/07/2001
SAADET TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.97
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 1
  • Kazandığı Belde Sayısı 1
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%72.47
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%1.27 0
İL GENEL MECLİSİ
%1.20
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İLÇE ADAY OY ORAN
ARABAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
REŞİT ÇELİK 257 %1.38 Detay
İSLAHİYE
Açılan Sandık Oranı %89.51
0 %0 Detay
KARKAMIŞ
Açılan Sandık Oranı %95.65
ABDULLAH ÖZTÜRK 10 %0.17 Detay
NİZİP
Açılan Sandık Oranı %82.90
ÖMER YILMAZ 370 %0.59 Detay
NURDAĞI
Açılan Sandık Oranı %77.14
ERHAN ÖZÇOBAN 87 %0.54 Detay
OĞUZELİ
Açılan Sandık Oranı %91.34
CEBBAR DİNÇ 106 %0.59 Detay
ŞAHİNBEY
Açılan Sandık Oranı %66.68
YILMAZ SAĞÇETİN 2353 %0.91 Detay
ŞEHİTKAMİL
Açılan Sandık Oranı %91.21
MEHMET HAYRİ KAMALI 4120 %1.31 Detay
YAVUZELİ
Açılan Sandık Oranı %82.54
FEVZİ KARAKAYA 7 %0.07 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı