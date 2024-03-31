|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ARABAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|REŞİT ÇELİK
|257
|%1.38
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İSLAHİYE
Açılan Sandık Oranı %89.51
|0
|%0
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KARKAMIŞ
Açılan Sandık Oranı %95.65
|ABDULLAH ÖZTÜRK
|10
|%0.17
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NİZİP
Açılan Sandık Oranı %82.90
|ÖMER YILMAZ
|370
|%0.59
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NURDAĞI
Açılan Sandık Oranı %77.14
|ERHAN ÖZÇOBAN
|87
|%0.54
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OĞUZELİ
Açılan Sandık Oranı %91.34
|CEBBAR DİNÇ
|106
|%0.59
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ŞAHİNBEY
Açılan Sandık Oranı %66.68
|YILMAZ SAĞÇETİN
|2353
|%0.91
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ŞEHİTKAMİL
Açılan Sandık Oranı %91.21
|MEHMET HAYRİ KAMALI
|4120
|%1.31
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YAVUZELİ
Açılan Sandık Oranı %82.54
|FEVZİ KARAKAYA
|7
|%0.07
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