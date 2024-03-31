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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 23:15
SAADET

  • KISALTMA

    SAADET

  • GENEL BAŞKAN

    Temel Karamollaoğlu

  • KURULUŞ TARİHİ

    20/07/2001
SAADET TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.97
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 1
  • Kazandığı Belde Sayısı 1
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%72.47
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.32 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.42
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İLÇE ADAY OY ORAN
AKDENİZ
Açılan Sandık Oranı %46.92
MEHMET FARUK SÜZEN 195 %0.28 Detay
ANAMUR
Açılan Sandık Oranı %41.71
ALİ BAL 57 %0.33 Detay
AYDINCIK
Açılan Sandık Oranı %87.50
MEHMET FATİH ERCAN 3 %0.04 Detay
BOZYAZI
Açılan Sandık Oranı %83.78
MEHMET LUTFİ UĞUZ 7 %0.05 Detay
ÇAMLIYAYLA
Açılan Sandık Oranı %72.41
İZVAN NERGİZ 0 %0 Detay
ERDEMLİ
Açılan Sandık Oranı %49.60
MEHMET YILDIZ 210 %0.47 Detay
GÜLNAR
Açılan Sandık Oranı %96.88
HÜSEYİN ARSLAN 12 %0.07 Detay
MEZİTLİ
Açılan Sandık Oranı %75.73
BURAK CANLI 206 %0.24 Detay
MUT
Açılan Sandık Oranı %39.39
AHMET KARA 65 %0.44 Detay
SİLİFKE
Açılan Sandık Oranı %71.00
MEHMET ALİ GÖK 110 %0.19 Detay
TARSUS
Açılan Sandık Oranı %42.40
ENVER VARLI 359 %0.46 Detay
TOROSLAR
Açılan Sandık Oranı %48.05
BİLAL OĞUZ 552 %0.70 Detay
YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %47.55
MUSTAFA ÖZDEMİR 211 %0.33 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı