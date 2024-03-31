|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AKDENİZ
Açılan Sandık Oranı %46.92
|MEHMET FARUK SÜZEN
|195
|%0.28
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ANAMUR
Açılan Sandık Oranı %41.71
|ALİ BAL
|57
|%0.33
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AYDINCIK
Açılan Sandık Oranı %87.50
|MEHMET FATİH ERCAN
|3
|%0.04
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BOZYAZI
Açılan Sandık Oranı %83.78
|MEHMET LUTFİ UĞUZ
|7
|%0.05
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ÇAMLIYAYLA
Açılan Sandık Oranı %72.41
|İZVAN NERGİZ
|0
|%0
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ERDEMLİ
Açılan Sandık Oranı %49.60
|MEHMET YILDIZ
|210
|%0.47
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GÜLNAR
Açılan Sandık Oranı %96.88
|HÜSEYİN ARSLAN
|12
|%0.07
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MEZİTLİ
Açılan Sandık Oranı %75.73
|BURAK CANLI
|206
|%0.24
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MUT
Açılan Sandık Oranı %39.39
|AHMET KARA
|65
|%0.44
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SİLİFKE
Açılan Sandık Oranı %71.00
|MEHMET ALİ GÖK
|110
|%0.19
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TARSUS
Açılan Sandık Oranı %42.40
|ENVER VARLI
|359
|%0.46
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TOROSLAR
Açılan Sandık Oranı %48.05
|BİLAL OĞUZ
|552
|%0.70
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YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %47.55
|MUSTAFA ÖZDEMİR
|211
|%0.33
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