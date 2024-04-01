60
Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26
SAADET

  • KISALTMA

    SAADET

  • GENEL BAŞKAN

    Temel Karamollaoğlu

  • KURULUŞ TARİHİ

    20/07/2001
SAADET TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%1.09
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 1
  • Kazandığı Belde Sayısı 3
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.43 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.66
Antalya Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AKSEKİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
TAHSİN ARSLAN 79 %0.97 Detay
AKSU
Açılan Sandık Oranı %100.00
LATİF MERCAN 168 %0.37 Detay
ALANYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
DEMRE
Açılan Sandık Oranı %100.00
NURİ TURAL 193 %1.04 Detay
DÖŞEMEALTI
Açılan Sandık Oranı %100.00
METİN KANDEMİR 269 %0.57 Detay
ELMALI
Açılan Sandık Oranı %100.00
HALİL ŞAHİN 129 %0.48 Detay
FİNİKE
Açılan Sandık Oranı %100.00
SELÇUK OKUR 1281 %4.16 Detay
GAZİPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
SEDAT KAPLAN 192 %0.55 Detay
GÜNDOĞMUŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET ÖZKAN 40 %0.69 Detay
İBRADI
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUAMMER KÖKEN 6 %0.22 Detay
KAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
HÜSEYİN AKAYOĞLU 102 %0.25 Detay
KEMER
Açılan Sandık Oranı %100.00
İBRAHİM FURKAN SARIKAYA 46 %0.17 Detay
KEPEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET AKBURAK 1699 %0.54 Detay
KONYAALTI
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİ SOYSAL 253 %0.27 Detay
KORKUTELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET İSLAMOĞLU 735 %1.90 Detay
KUMLUCA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
MANAVGAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
İBRAHİM MASLAK 864 %0.60 Detay
MURATPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET MUHAMMET PİŞİRİCİ 1551 %0.58 Detay
SERİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
ŞULE BÜBER 265 %0.33 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı