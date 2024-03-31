|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ALİAĞA
Açılan Sandık Oranı %58.65
|MAHMUT KOÇ
|66
|%0.20
|Detay
|
BALÇOVA
Açılan Sandık Oranı %38.92
|SEYFULLAH ÖZBEK
|15
|%0.09
|Detay
|
BAYINDIR
Açılan Sandık Oranı %43.80
|FATMA DÜNDAR
|7
|%0.06
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|
BAYRAKLI
Açılan Sandık Oranı %25.87
|VEDAT KOLUKISA
|62
|%0.14
|Detay
|
BERGAMA
Açılan Sandık Oranı %26.85
|HALİT GÜL
|13
|%0.09
|Detay
|
BEYDAĞ
Açılan Sandık Oranı %52.38
|MUSTAFA BEKAR
|1
|%0.03
|Detay
|
BORNOVA
Açılan Sandık Oranı %14.30
|HASAN CEYLAN
|3
|%0.01
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|
BUCA
Açılan Sandık Oranı %18.97
|SELÇUK KAVUŞAN
|44
|%0.09
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|
ÇEŞME
Açılan Sandık Oranı %39.69
|AHMET HAZIRBULAN
|4
|%0.04
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|
ÇİĞLİ
Açılan Sandık Oranı %18.26
|HÜSEYİN AYIN
|92
|%0.39
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|
DİKİLİ
Açılan Sandık Oranı %35.56
|MUSTAFA İNAN
|22
|%0.21
|Detay
|
FOÇA
Açılan Sandık Oranı %62.92
|İSMET TOPAL
|12
|%0.09
|Detay
|
GAZİEMİR
Açılan Sandık Oranı %38.83
|HANİFE BOZDAĞ
|6
|%0.02
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|
GÜZELBAHÇE
Açılan Sandık Oranı %35.96
|OSMAN TUNÇ
|5
|%0.06
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|
KARABAĞLAR
Açılan Sandık Oranı %24.27
|MÜMİN BAŞTÜRK
|64
|%0.10
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|
KARABURUN
Açılan Sandık Oranı %79.07
|ZEKERİYA YILMAZ
|2
|%0.03
|Detay
|
KARŞIYAKA
Açılan Sandık Oranı %16.59
|OZAN GANİÜSMEN
|13
|%0.04
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|
KEMALPAŞA
Açılan Sandık Oranı %30.74
|GAMZE YILDIZ
|502
|%2.33
|Detay
|
KINIK
Açılan Sandık Oranı %55.81
|SUAT SAVUT
|6
|%0.06
|Detay
|
KİRAZ
Açılan Sandık Oranı %28.57
|MESUT SERTKAYA
|4
|%0.05
|Detay
|
KONAK
Açılan Sandık Oranı %23.26
|TURHAN TUTUMLU
|22
|%0.06
|Detay
|
MENDERES
Açılan Sandık Oranı %48.28
|AHMET ALKAN
|0
|%0
|Detay
|
MENEMEN
Açılan Sandık Oranı %44.16
|TEKİN ALPTEKİN
|73
|%0.14
|Detay
|
NARLIDERE
Açılan Sandık Oranı %19.59
|SERHAT AFŞAR
|4
|%0.06
|Detay
|
ÖDEMİŞ
Açılan Sandık Oranı %23.25
|MUSTAFA YORUCU
|11
|%0.06
|Detay
|
SEFERİHİSAR
Açılan Sandık Oranı %30.28
|ZEHRA ÇAKAR
|2
|%0.02
|Detay
|
SELÇUK
Açılan Sandık Oranı %26.32
|HÜSEYİN GÜNAYDIN
|5
|%0.08
|Detay
|
TİRE
Açılan Sandık Oranı %47.11
|HALİL YALÇINKAYA
|6
|%0.02
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|
TORBALI
Açılan Sandık Oranı %11.93
|CANER DİRLİK
|38
|%0.27
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|
URLA
Açılan Sandık Oranı %24.74
|MEHMET ORAKÇI
|14
|%0.13
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