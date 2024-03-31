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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 20:55
SAADET

  • KISALTMA

    SAADET

  • GENEL BAŞKAN

    Temel Karamollaoğlu

  • KURULUŞ TARİHİ

    20/07/2001
SAADET TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.77
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 1
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%36.76
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.14 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.18
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İLÇE ADAY OY ORAN
ALİAĞA
Açılan Sandık Oranı %58.65
MAHMUT KOÇ 66 %0.20 Detay
BALÇOVA
Açılan Sandık Oranı %38.92
SEYFULLAH ÖZBEK 15 %0.09 Detay
BAYINDIR
Açılan Sandık Oranı %43.80
FATMA DÜNDAR 7 %0.06 Detay
BAYRAKLI
Açılan Sandık Oranı %25.87
VEDAT KOLUKISA 62 %0.14 Detay
BERGAMA
Açılan Sandık Oranı %26.85
HALİT GÜL 13 %0.09 Detay
BEYDAĞ
Açılan Sandık Oranı %52.38
MUSTAFA BEKAR 1 %0.03 Detay
BORNOVA
Açılan Sandık Oranı %14.30
HASAN CEYLAN 3 %0.01 Detay
BUCA
Açılan Sandık Oranı %18.97
SELÇUK KAVUŞAN 44 %0.09 Detay
ÇEŞME
Açılan Sandık Oranı %39.69
AHMET HAZIRBULAN 4 %0.04 Detay
ÇİĞLİ
Açılan Sandık Oranı %18.26
HÜSEYİN AYIN 92 %0.39 Detay
DİKİLİ
Açılan Sandık Oranı %35.56
MUSTAFA İNAN 22 %0.21 Detay
FOÇA
Açılan Sandık Oranı %62.92
İSMET TOPAL 12 %0.09 Detay
GAZİEMİR
Açılan Sandık Oranı %38.83
HANİFE BOZDAĞ 6 %0.02 Detay
GÜZELBAHÇE
Açılan Sandık Oranı %35.96
OSMAN TUNÇ 5 %0.06 Detay
KARABAĞLAR
Açılan Sandık Oranı %24.27
MÜMİN BAŞTÜRK 64 %0.10 Detay
KARABURUN
Açılan Sandık Oranı %79.07
ZEKERİYA YILMAZ 2 %0.03 Detay
KARŞIYAKA
Açılan Sandık Oranı %16.59
OZAN GANİÜSMEN 13 %0.04 Detay
KEMALPAŞA
Açılan Sandık Oranı %30.74
GAMZE YILDIZ 502 %2.33 Detay
KINIK
Açılan Sandık Oranı %55.81
SUAT SAVUT 6 %0.06 Detay
KİRAZ
Açılan Sandık Oranı %28.57
MESUT SERTKAYA 4 %0.05 Detay
KONAK
Açılan Sandık Oranı %23.26
TURHAN TUTUMLU 22 %0.06 Detay
MENDERES
Açılan Sandık Oranı %48.28
AHMET ALKAN 0 %0 Detay
MENEMEN
Açılan Sandık Oranı %44.16
TEKİN ALPTEKİN 73 %0.14 Detay
NARLIDERE
Açılan Sandık Oranı %19.59
SERHAT AFŞAR 4 %0.06 Detay
ÖDEMİŞ
Açılan Sandık Oranı %23.25
MUSTAFA YORUCU 11 %0.06 Detay
SEFERİHİSAR
Açılan Sandık Oranı %30.28
ZEHRA ÇAKAR 2 %0.02 Detay
SELÇUK
Açılan Sandık Oranı %26.32
HÜSEYİN GÜNAYDIN 5 %0.08 Detay
TİRE
Açılan Sandık Oranı %47.11
HALİL YALÇINKAYA 6 %0.02 Detay
TORBALI
Açılan Sandık Oranı %11.93
CANER DİRLİK 38 %0.27 Detay
URLA
Açılan Sandık Oranı %24.74
MEHMET ORAKÇI 14 %0.13 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı