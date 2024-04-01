|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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GÖYNÜCEK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ABDULLAH DERETAŞI
|6
|%0.31
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GÜMÜŞHACIKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA ÇAKAN
|119
|%1.24
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HAMAMÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MURAT ÇİNTAŞ
|7
|%0.64
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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MERZİFON
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ABDULKADİR KAPLAN
|275
|%0.73
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SULUOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET KARAKOYUN
|187
|%0.77
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TAŞOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA CENGİZ
|20
|%0.29
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