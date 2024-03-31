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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 23:15
SAADET

  • KISALTMA

    SAADET

  • GENEL BAŞKAN

    Temel Karamollaoğlu

  • KURULUŞ TARİHİ

    20/07/2001
SAADET TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.97
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 1
  • Kazandığı Belde Sayısı 1
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%72.47
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.71 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.92
Isparta Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AKSU
Açılan Sandık Oranı %77.78
ALİ SOYÇİÇEK 1 %0.12 Detay
ATABEY
Açılan Sandık Oranı %93.33
UĞUR TURAN 8 %0.24 Detay
EĞİRDİR
Açılan Sandık Oranı %73.91
HASAN KAYA 23 %0.33 Detay
GELENDOST
Açılan Sandık Oranı %93.33
ALİ DEMİRBAĞ 80 %2.59 Detay
GÖNEN
Açılan Sandık Oranı %100.00
DAVUT MOL 1 %0.04 Detay
KEÇİBORLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
FARUK YAVUZ 5 %0.11 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %79.11
AYDIN APAYDIN 718 %0.71 Detay
ŞARKİKARAAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
NAZMİYE GÜNDÜZ 60 %1.01 Detay
SENİRKENT
Açılan Sandık Oranı %100.00
ENES VEFA YÜRÜMEZ 93 %3.10 Detay
SÜTÇÜLER
Açılan Sandık Oranı %100.00
OSMAN POYRAZ 6 %0.41 Detay
ULUBORLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
YAKUP NAZMİ KİMER 2 %0.07 Detay
YALVAÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
YENİŞARBADEMLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUHAMMET YILDIZ 0 %0 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
BÜYÜKKABACA
Açılan Sandık Oranı %0
ÖMER ÖZPARMAK 0 %0 Detay
ÇARIKSARAYLAR
Açılan Sandık Oranı %11.11
MUSTAFA BİLGİN 1 %0.45 Detay
ÇİÇEKPINAR
Açılan Sandık Oranı %16.67
MUSTAFA KÜÇÜKKART 0 %0 Detay
GÜNEYKENT
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET TETİK 8 %0.59 Detay
HÜYÜKLÜ
Açılan Sandık Oranı %57.14
ABDURAHMAN KARAKÖSE 1 %0.17 Detay
KULEÖNÜ
Açılan Sandık Oranı %62.50
HÜSEYİN MANDUZ 7 %0.61 Detay
SARIİDRİS
Açılan Sandık Oranı %33.33
YASİN DENGEL 5 %1.21 Detay
SAV
Açılan Sandık Oranı %66.67
RAMAZAN İNAN 8 %0.48 Detay
SENİR
Açılan Sandık Oranı %66.67
İBRAHİM ERKUŞ 0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı