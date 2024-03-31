|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
AKSU
Açılan Sandık Oranı %77.78
|ALİ SOYÇİÇEK
|1
|%0.12
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|
ATABEY
Açılan Sandık Oranı %93.33
|UĞUR TURAN
|8
|%0.24
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EĞİRDİR
Açılan Sandık Oranı %73.91
|HASAN KAYA
|23
|%0.33
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GELENDOST
Açılan Sandık Oranı %93.33
|ALİ DEMİRBAĞ
|80
|%2.59
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GÖNEN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|DAVUT MOL
|1
|%0.04
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KEÇİBORLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FARUK YAVUZ
|5
|%0.11
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %79.11
|AYDIN APAYDIN
|718
|%0.71
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ŞARKİKARAAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NAZMİYE GÜNDÜZ
|60
|%1.01
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SENİRKENT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ENES VEFA YÜRÜMEZ
|93
|%3.10
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SÜTÇÜLER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|OSMAN POYRAZ
|6
|%0.41
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ULUBORLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YAKUP NAZMİ KİMER
|2
|%0.07
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YALVAÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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YENİŞARBADEMLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUHAMMET YILDIZ
|0
|%0
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
BÜYÜKKABACA
Açılan Sandık Oranı %0
|ÖMER ÖZPARMAK
|0
|%0
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ÇARIKSARAYLAR
Açılan Sandık Oranı %11.11
|MUSTAFA BİLGİN
|1
|%0.45
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ÇİÇEKPINAR
Açılan Sandık Oranı %16.67
|MUSTAFA KÜÇÜKKART
|0
|%0
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GÜNEYKENT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET TETİK
|8
|%0.59
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HÜYÜKLÜ
Açılan Sandık Oranı %57.14
|ABDURAHMAN KARAKÖSE
|1
|%0.17
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KULEÖNÜ
Açılan Sandık Oranı %62.50
|HÜSEYİN MANDUZ
|7
|%0.61
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SARIİDRİS
Açılan Sandık Oranı %33.33
|YASİN DENGEL
|5
|%1.21
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SAV
Açılan Sandık Oranı %66.67
|RAMAZAN İNAN
|8
|%0.48
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SENİR
Açılan Sandık Oranı %66.67
|İBRAHİM ERKUŞ
|0
|%0
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