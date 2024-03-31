|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ALACA
Açılan Sandık Oranı %34.04
|EMEL AYDUĞAN
|36
|%1.04
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BAYAT
Açılan Sandık Oranı %64.71
|KEMALETTİN ŞAHİN
|354
|%17.00
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BOĞAZKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ABDULLAH ERDUGAN
|7
|%0.48
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DODURGA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALİM KISA
|213
|%11.87
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İSKİLİP
Açılan Sandık Oranı %95.65
|AYDIN ARSLAN
|236
|%2.02
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KARGI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|CEMİL SÖZEN
|71
|%2.00
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LAÇİN
Açılan Sandık Oranı %20.00
|MUSTAFA GÖZÜTOK
|0
|%0
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MECİTÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|KEMAL TEPE
|63
|%2.26
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %85.59
|AHMET ERTEKİN
|1934
|%1.69
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OĞUZLAR
Açılan Sandık Oranı %90.91
|CİHAD BİLGEN
|9
|%0.47
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ORTAKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İSMAİL AKBAL
|14
|%0.62
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OSMANCIK
Açılan Sandık Oranı %86.67
|KEMAL ARSLAN
|369
|%2.41
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SUNGURLU
Açılan Sandık Oranı %49.35
|ABDULKADİR ŞAHİNER
|1894
|%21.30
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UĞURLUDAĞ
Açılan Sandık Oranı %92.31
|AYKUT ERGİN
|18
|%0.62
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
AŞTAVUL
Açılan Sandık Oranı %0
|İSMAİL ARSLAN
|0
|%0
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DÜVENCİ
Açılan Sandık Oranı %44.44
|YAKUP MERT
|2
|%0.48
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