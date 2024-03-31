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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 23:40
İYİ PARTİ

  • KISALTMA

    İYİ PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Meral Akşener

  • KURULUŞ TARİHİ

    25/10/2017
İYİ PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%3.64
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 1
  • Kazandığı İlçe Sayısı 24
  • Kazandığı Belde Sayısı 4
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%77.94
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%1.69 0
İL GENEL MECLİSİ
%3.46
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İLÇE ADAY OY ORAN
ALACA
Açılan Sandık Oranı %34.04
EMEL AYDUĞAN 36 %1.04 Detay
BAYAT
Açılan Sandık Oranı %64.71
KEMALETTİN ŞAHİN 354 %17.00 Detay
BOĞAZKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
ABDULLAH ERDUGAN 7 %0.48 Detay
DODURGA
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİM KISA 213 %11.87 Detay
İSKİLİP
Açılan Sandık Oranı %95.65
AYDIN ARSLAN 236 %2.02 Detay
KARGI
Açılan Sandık Oranı %100.00
CEMİL SÖZEN 71 %2.00 Detay
LAÇİN
Açılan Sandık Oranı %20.00
MUSTAFA GÖZÜTOK 0 %0 Detay
MECİTÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
KEMAL TEPE 63 %2.26 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %85.59
AHMET ERTEKİN 1934 %1.69 Detay
OĞUZLAR
Açılan Sandık Oranı %90.91
CİHAD BİLGEN 9 %0.47 Detay
ORTAKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
İSMAİL AKBAL 14 %0.62 Detay
OSMANCIK
Açılan Sandık Oranı %86.67
KEMAL ARSLAN 369 %2.41 Detay
SUNGURLU
Açılan Sandık Oranı %49.35
ABDULKADİR ŞAHİNER 1894 %21.30 Detay
UĞURLUDAĞ
Açılan Sandık Oranı %92.31
AYKUT ERGİN 18 %0.62 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
AŞTAVUL
Açılan Sandık Oranı %0
İSMAİL ARSLAN 0 %0 Detay
DÜVENCİ
Açılan Sandık Oranı %44.44
YAKUP MERT 2 %0.48 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı