60
Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 20:20
İYİ PARTİ

  • KISALTMA

    İYİ PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Meral Akşener

  • KURULUŞ TARİHİ

    25/10/2017
İYİ PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%3.18
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 1
  • Kazandığı İlçe Sayısı 19
  • Kazandığı Belde Sayısı 2
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%26.83
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%1.47 0
İL GENEL MECLİSİ
%2.41
Yalova Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ALTINOVA
Açılan Sandık Oranı %76.19
GÜLŞAH COŞKUNER 15 %0.35 Detay
ARMUTLU
Açılan Sandık Oranı %86.36
ÖMER ERKAL 26 %0.56 Detay
ÇİFTLİKKÖY
Açılan Sandık Oranı %51.06
KEMAL CEVLAN 78 %0.67 Detay
ÇINARCIK
Açılan Sandık Oranı %71.74
ÖZGE YILMAZ 63 %0.79 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %61.60
HALİL İBRAHİM TOKAY 515 %1.47 Detay
TERMAL
Açılan Sandık Oranı %50.00
ABDULLAH HAZAR AK 4 %0.46 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
ESENKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
AHMET TEVFİK TARIM 0 %0 Detay
KADIKÖY
Açılan Sandık Oranı %85.00
NEJDET KOÇ 26 %0.63 Detay
KAYTAZDERE
Açılan Sandık Oranı %7.69
TARIK BAĞDAT 13 %4.81 Detay
KORU
Açılan Sandık Oranı %10.00
EFE CAN CEYLAN 2 %0.43 Detay
SUBAŞI
Açılan Sandık Oranı %44.44
ZİYA SEVENCAN 7 %0.34 Detay
TAŞKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %10.00
TAHA BERK TÜRKMEN 1 %0.34 Detay
TAVŞANLI
Açılan Sandık Oranı %0
GÖKHAN GÜNEY 0 %0 Detay
TEŞVİKİYE
Açılan Sandık Oranı %0
CEZAYİR ÖNCÜ 0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı