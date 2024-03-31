|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ALTINOVA
Açılan Sandık Oranı %76.19
|GÜLŞAH COŞKUNER
|15
|%0.35
|Detay
|
ARMUTLU
Açılan Sandık Oranı %86.36
|ÖMER ERKAL
|26
|%0.56
|Detay
|
ÇİFTLİKKÖY
Açılan Sandık Oranı %51.06
|KEMAL CEVLAN
|78
|%0.67
|Detay
|
ÇINARCIK
Açılan Sandık Oranı %71.74
|ÖZGE YILMAZ
|63
|%0.79
|Detay
|
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %61.60
|HALİL İBRAHİM TOKAY
|515
|%1.47
|Detay
|
TERMAL
Açılan Sandık Oranı %50.00
|ABDULLAH HAZAR AK
|4
|%0.46
|Detay
|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ESENKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
|AHMET TEVFİK TARIM
|0
|%0
|Detay
|
KADIKÖY
Açılan Sandık Oranı %85.00
|NEJDET KOÇ
|26
|%0.63
|Detay
|
KAYTAZDERE
Açılan Sandık Oranı %7.69
|TARIK BAĞDAT
|13
|%4.81
|Detay
|
KORU
Açılan Sandık Oranı %10.00
|EFE CAN CEYLAN
|2
|%0.43
|Detay
|
SUBAŞI
Açılan Sandık Oranı %44.44
|ZİYA SEVENCAN
|7
|%0.34
|Detay
|
TAŞKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %10.00
|TAHA BERK TÜRKMEN
|1
|%0.34
|Detay
|
TAVŞANLI
Açılan Sandık Oranı %0
|GÖKHAN GÜNEY
|0
|%0
|Detay
|
TEŞVİKİYE
Açılan Sandık Oranı %0
|CEZAYİR ÖNCÜ
|0
|%0
|Detay