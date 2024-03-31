60
Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 23:40
İYİ PARTİ

  • KISALTMA

    İYİ PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Meral Akşener

  • KURULUŞ TARİHİ

    25/10/2017
İYİ PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%3.64
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 1
  • Kazandığı İlçe Sayısı 24
  • Kazandığı Belde Sayısı 4
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%77.94
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.57 0
İL GENEL MECLİSİ
%1.16
Elazığ Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AĞIN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ALACAKAYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ARICAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BASKİL
Açılan Sandık Oranı %53.33
0 %0 Detay
KARAKOÇAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KEBAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
FEVZİ ÇAKMAK 740 %26.79 Detay
KOVANCILAR
Açılan Sandık Oranı %89.29
0 %0 Detay
MADEN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %96.56
BURAK ÖZGÜL 954 %0.57 Detay
PALU
Açılan Sandık Oranı %96.00
MEMET YAŞAR 30 %0.60 Detay
SİVRİCE
Açılan Sandık Oranı %61.54
0 %0 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
AKÇAKİRAZ
Açılan Sandık Oranı %54.55
0 %0 Detay
BEYHAN
Açılan Sandık Oranı %11.11
0 %0 Detay
BÜKARDI
Açılan Sandık Oranı %16.67
0 %0 Detay
ERİMLİ
Açılan Sandık Oranı %37.50
0 %0 Detay
MOLLAKENDİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SARICAN
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
ÜÇOCAK
Açılan Sandık Oranı %71.43
0 %0 Detay
YAZIKONAK
Açılan Sandık Oranı %8.70
0 %0 Detay
YURTBAŞI
Açılan Sandık Oranı %95.00
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı