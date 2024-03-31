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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 23:40
İYİ PARTİ

  • KISALTMA

    İYİ PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Meral Akşener

  • KURULUŞ TARİHİ

    25/10/2017
İYİ PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%3.64
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 1
  • Kazandığı İlçe Sayısı 24
  • Kazandığı Belde Sayısı 4
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%77.94
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%17.55 2
İL GENEL MECLİSİ
%13.08
Isparta Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AKSU
Açılan Sandık Oranı %77.78
MEHMET DEMİRCİ 15 %1.80 Detay
ATABEY
Açılan Sandık Oranı %93.33
BARIŞ ŞEVKET AYKUT 80 %2.36 Detay
EĞİRDİR
Açılan Sandık Oranı %78.26
0 %0 Detay
GELENDOST İyi Parti
Açılan Sandık Oranı %93.33
MUSTAFA ÖZMEN 1757 %56.92 Detay
GÖNEN
Açılan Sandık Oranı %100.00
İBRAHİM ETEM EREM 46 %1.99 Detay
KEÇİBORLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
OSMAN AKOĞLAN 617 %13.37 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %87.23
AHMET TURAL 19712 %17.55 Detay
ŞARKİKARAAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
CEMİL ÇELİK 1323 %22.16 Detay
SENİRKENT
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET AYYILDIZ 348 %11.60 Detay
SÜTÇÜLER
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ULUBORLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET AZİZ TUNA 956 %32.17 Detay
YALVAÇ İyi Parti
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA KODAL 4316 %37.83 Detay
YENİŞARBADEMLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
HASAN BİROL GÜREL 7 %0.45 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
BÜYÜKKABACA
Açılan Sandık Oranı %0
EROL AYDIN 0 %0 Detay
ÇARIKSARAYLAR
Açılan Sandık Oranı %11.11
NEŞE KALKIR 80 %35.71 Detay
ÇİÇEKPINAR
Açılan Sandık Oranı %16.67
MEVLÜT DALDAL 0 %0 Detay
GÜNEYKENT
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÜZEYİR ERGÜVEN 128 %9.37 Detay
HÜYÜKLÜ
Açılan Sandık Oranı %57.14
LEVENT YAĞCI 2 %0.34 Detay
KULEÖNÜ
Açılan Sandık Oranı %62.50
BEKİR SARAÇ 183 %16.07 Detay
SARIİDRİS
Açılan Sandık Oranı %50.00
MURAT ARIDAŞ 12 %2.14 Detay
SAV
Açılan Sandık Oranı %66.67
İBRAHİM KAYKAÇ 24 %1.45 Detay
SENİR
Açılan Sandık Oranı %66.67
TURAN GÖKCEN 122 %8.67 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı