|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
AKSU
Açılan Sandık Oranı %77.78
|MEHMET DEMİRCİ
|15
|%1.80
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ATABEY
Açılan Sandık Oranı %93.33
|BARIŞ ŞEVKET AYKUT
|80
|%2.36
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EĞİRDİR
Açılan Sandık Oranı %78.26
|0
|%0
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GELENDOST
Açılan Sandık Oranı %93.33
|MUSTAFA ÖZMEN
|1757
|%56.92
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GÖNEN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İBRAHİM ETEM EREM
|46
|%1.99
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KEÇİBORLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|OSMAN AKOĞLAN
|617
|%13.37
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %87.23
|AHMET TURAL
|19712
|%17.55
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ŞARKİKARAAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|CEMİL ÇELİK
|1323
|%22.16
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SENİRKENT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET AYYILDIZ
|348
|%11.60
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SÜTÇÜLER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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ULUBORLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET AZİZ TUNA
|956
|%32.17
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YALVAÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA KODAL
|4316
|%37.83
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YENİŞARBADEMLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HASAN BİROL GÜREL
|7
|%0.45
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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BÜYÜKKABACA
Açılan Sandık Oranı %0
|EROL AYDIN
|0
|%0
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ÇARIKSARAYLAR
Açılan Sandık Oranı %11.11
|NEŞE KALKIR
|80
|%35.71
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ÇİÇEKPINAR
Açılan Sandık Oranı %16.67
|MEVLÜT DALDAL
|0
|%0
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GÜNEYKENT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÜZEYİR ERGÜVEN
|128
|%9.37
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HÜYÜKLÜ
Açılan Sandık Oranı %57.14
|LEVENT YAĞCI
|2
|%0.34
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KULEÖNÜ
Açılan Sandık Oranı %62.50
|BEKİR SARAÇ
|183
|%16.07
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SARIİDRİS
Açılan Sandık Oranı %50.00
|MURAT ARIDAŞ
|12
|%2.14
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SAV
Açılan Sandık Oranı %66.67
|İBRAHİM KAYKAÇ
|24
|%1.45
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SENİR
Açılan Sandık Oranı %66.67
|TURAN GÖKCEN
|122
|%8.67
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