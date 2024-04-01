|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AĞLASUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SÜLEYMAN CANSU
|45
|%1.58
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ALTINYAYLA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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BUCAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SAFA SÖNMEZ
|511
|%1.86
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ÇAVDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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ÇELTİKÇİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AYŞE ERYİĞİT
|235
|%13.82
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GÖLHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NİZAMETTİN CAN
|306
|%3.24
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KARAMANLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÖMÜR KARAKAYA
|797
|%19.83
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KEMER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA KARAMAN
|13
|%1.23
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NAMIK KEMAL ÖZKAN
|1671
|%3.36
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TEFENNİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|METİN IŞILDAR
|1058
|%23.70
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YEŞİLOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|CAN GÜREL
|54
|%1.66
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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KIZILKAYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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KOCAALİLER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SELAHATDİN GÖKCE
|668
|%46.52
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SÖĞÜT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|KERİM ERDOĞAN
|609
|%27.10
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YUSUFÇA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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