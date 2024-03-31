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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 23:40
İYİ PARTİ

  • KISALTMA

    İYİ PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Meral Akşener

  • KURULUŞ TARİHİ

    25/10/2017
İYİ PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%3.64
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 1
  • Kazandığı İlçe Sayısı 24
  • Kazandığı Belde Sayısı 4
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%77.94
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%3.94 0
İL GENEL MECLİSİ
%2.82
Eskişehir Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ALPU
Açılan Sandık Oranı %88.89
MUSTAFA GÖKÇE 173 %2.78 Detay
BEYLİKOVA
Açılan Sandık Oranı %86.21
SERKAN AKÇALI 27 %0.82 Detay
ÇİFTELER
Açılan Sandık Oranı %62.00
FATMA GÜL ÖZCAN 105 %2.03 Detay
GÜNYÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %50.00
0 %0 Detay
HAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
MAHMUT ÇETİNER 22 %1.24 Detay
İNÖNÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET DALAR 52 %1.20 Detay
MAHMUDİYE
Açılan Sandık Oranı %93.33
GÖKHAN AYGÜN 25 %0.56 Detay
MİHALGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
CANAN RÜZGER TEMİZ EL 48 %2.26 Detay
MİHALIÇÇIK
Açılan Sandık Oranı %98.31
MUSTAFA FEN 27 %0.51 Detay
ODUNPAZARI
Açılan Sandık Oranı %66.91
EMİNE EDİZGİL 5592 %3.52 Detay
SARICAKAYA
Açılan Sandık Oranı %50.00
ERSİN NALBANT 27 %1.83 Detay
SEYİTGAZİ
Açılan Sandık Oranı %85.51
MUSTAFA UĞUR GÜNAYDIN 102 %1.28 Detay
SİVRİHİSAR
Açılan Sandık Oranı %96.88
MURAT AHMET YILDIRIM 233 %1.90 Detay
TEPEBAŞI
Açılan Sandık Oranı %60.15
ŞÜKRÜ KETENCİ 1713 %1.32 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı