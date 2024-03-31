|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ALPU
Açılan Sandık Oranı %88.89
|MUSTAFA GÖKÇE
|173
|%2.78
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BEYLİKOVA
Açılan Sandık Oranı %86.21
|SERKAN AKÇALI
|27
|%0.82
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ÇİFTELER
Açılan Sandık Oranı %62.00
|FATMA GÜL ÖZCAN
|105
|%2.03
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GÜNYÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %50.00
|0
|%0
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HAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MAHMUT ÇETİNER
|22
|%1.24
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İNÖNÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET DALAR
|52
|%1.20
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MAHMUDİYE
Açılan Sandık Oranı %93.33
|GÖKHAN AYGÜN
|25
|%0.56
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MİHALGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|CANAN RÜZGER TEMİZ EL
|48
|%2.26
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MİHALIÇÇIK
Açılan Sandık Oranı %98.31
|MUSTAFA FEN
|27
|%0.51
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ODUNPAZARI
Açılan Sandık Oranı %66.91
|EMİNE EDİZGİL
|5592
|%3.52
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SARICAKAYA
Açılan Sandık Oranı %50.00
|ERSİN NALBANT
|27
|%1.83
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SEYİTGAZİ
Açılan Sandık Oranı %85.51
|MUSTAFA UĞUR GÜNAYDIN
|102
|%1.28
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SİVRİHİSAR
Açılan Sandık Oranı %96.88
|MURAT AHMET YILDIRIM
|233
|%1.90
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TEPEBAŞI
Açılan Sandık Oranı %60.15
|ŞÜKRÜ KETENCİ
|1713
|%1.32
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