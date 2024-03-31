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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 23:40
İYİ PARTİ

  • KISALTMA

    İYİ PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Meral Akşener

  • KURULUŞ TARİHİ

    25/10/2017
İYİ PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%3.64
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 1
  • Kazandığı İlçe Sayısı 24
  • Kazandığı Belde Sayısı 4
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%77.94
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%1.53 0
İL GENEL MECLİSİ
%1.55
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İLÇE ADAY OY ORAN
ÇAYIRLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÖNDER YILDIZ 5 %0.28 Detay
İLİÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ZAFER ALDOĞAN 10 %0.30 Detay
KEMAH
Açılan Sandık Oranı %100.00
SALİH ATALAY 3 %0.28 Detay
KEMALİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %69.14
VEDA BİNGÖL 762 %1.53 Detay
OTLUKBELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUZAFFER GÜLER 4 %0.47 Detay
REFAHİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
GÜNGÖR KUTLU 20 %0.86 Detay
TERCAN
Açılan Sandık Oranı %75.00
VEHBİ AĞSU 9 %0.51 Detay
ÜZÜMLÜ
Açılan Sandık Oranı %91.67
OSMAN DEVRANT 25 %0.57 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
ALTINBAŞAK
Açılan Sandık Oranı %12.50
0 %0 Detay
ÇADIRKAYA
Açılan Sandık Oranı %66.67
0 %0 Detay
ÇAĞLAYAN
Açılan Sandık Oranı %75.00
0 %0 Detay
KARGIN
Açılan Sandık Oranı %14.29
0 %0 Detay
MERCAN
Açılan Sandık Oranı %40.00
0 %0 Detay
MOLLAKÖY
Açılan Sandık Oranı %50.00
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı