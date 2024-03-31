|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AŞKALE
Açılan Sandık Oranı %39.60
|KADİR KABA
|45
|%1.69
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AZİZİYE
Açılan Sandık Oranı %29.14
|FATİH ÇELİK
|308
|%5.52
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ÇAT
Açılan Sandık Oranı %34.48
|MUHAMMET KAYA
|19
|%1.09
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HINIS
Açılan Sandık Oranı %32.76
|NASIR AYDIN
|17
|%0.73
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HORASAN
Açılan Sandık Oranı %45.31
|HAYRETTİN ÖZDEMİR
|1974
|%30.98
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İSPİR
Açılan Sandık Oranı %50.00
|NİZAMETTİN ARAS
|49
|%1.80
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KARAÇOBAN
Açılan Sandık Oranı %23.73
|ERHAN ÇELİK
|11
|%0.53
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KARAYAZI
Açılan Sandık Oranı %58.42
|0
|%0
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KÖPRÜKÖY
Açılan Sandık Oranı %35.85
|ABDULNAZİR GÜVEN
|18
|%0.78
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NARMAN
Açılan Sandık Oranı %44.83
|YÜCEL AHMET İŞLEYEN
|618
|%24.13
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OLTU
Açılan Sandık Oranı %44.80
|ERGUNHAN MUSAOĞLU
|369
|%7.52
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OLUR
Açılan Sandık Oranı %14.89
|ŞULE ÜLKÜ ÖZGÜL
|14
|%3.37
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PALANDÖKEN
Açılan Sandık Oranı %23.54
|ÖMER ÖZDEN
|3610
|%21.32
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PASİNLER
Açılan Sandık Oranı %18.95
|0
|%0
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PAZARYOLU
Açılan Sandık Oranı %62.22
|TEVHİT TURAN
|21
|%1.75
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ŞENKAYA
Açılan Sandık Oranı %38.20
|ŞENTÜRK ALVER
|67
|%2.61
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TEKMAN
Açılan Sandık Oranı %14.77
|0
|%0
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TORTUM
Açılan Sandık Oranı %31.65
|CEVDET KÜÇÜK
|119
|%4.52
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UZUNDERE
Açılan Sandık Oranı %65.52
|SALİM ÖZDİL
|115
|%3.74
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YAKUTİYE
Açılan Sandık Oranı %25.58
|HAKKI KOBAL
|2878
|%15.73
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