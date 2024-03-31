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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 20:25
İYİ PARTİ

  • KISALTMA

    İYİ PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Meral Akşener

  • KURULUŞ TARİHİ

    25/10/2017
İYİ PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%3.18
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 1
  • Kazandığı İlçe Sayısı 18
  • Kazandığı Belde Sayısı 3
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%28.09
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%21.66 0
İL GENEL MECLİSİ
%11.93
Erzurum Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AŞKALE
Açılan Sandık Oranı %39.60
KADİR KABA 45 %1.69 Detay
AZİZİYE
Açılan Sandık Oranı %29.14
FATİH ÇELİK 308 %5.52 Detay
ÇAT
Açılan Sandık Oranı %34.48
MUHAMMET KAYA 19 %1.09 Detay
HINIS
Açılan Sandık Oranı %32.76
NASIR AYDIN 17 %0.73 Detay
HORASAN
Açılan Sandık Oranı %45.31
HAYRETTİN ÖZDEMİR 1974 %30.98 Detay
İSPİR
Açılan Sandık Oranı %50.00
NİZAMETTİN ARAS 49 %1.80 Detay
KARAÇOBAN
Açılan Sandık Oranı %23.73
ERHAN ÇELİK 11 %0.53 Detay
KARAYAZI
Açılan Sandık Oranı %58.42
0 %0 Detay
KÖPRÜKÖY
Açılan Sandık Oranı %35.85
ABDULNAZİR GÜVEN 18 %0.78 Detay
NARMAN
Açılan Sandık Oranı %44.83
YÜCEL AHMET İŞLEYEN 618 %24.13 Detay
OLTU
Açılan Sandık Oranı %44.80
ERGUNHAN MUSAOĞLU 369 %7.52 Detay
OLUR
Açılan Sandık Oranı %14.89
ŞULE ÜLKÜ ÖZGÜL 14 %3.37 Detay
PALANDÖKEN
Açılan Sandık Oranı %23.54
ÖMER ÖZDEN 3610 %21.32 Detay
PASİNLER
Açılan Sandık Oranı %18.95
0 %0 Detay
PAZARYOLU
Açılan Sandık Oranı %62.22
TEVHİT TURAN 21 %1.75 Detay
ŞENKAYA
Açılan Sandık Oranı %38.20
ŞENTÜRK ALVER 67 %2.61 Detay
TEKMAN
Açılan Sandık Oranı %14.77
0 %0 Detay
TORTUM
Açılan Sandık Oranı %31.65
CEVDET KÜÇÜK 119 %4.52 Detay
UZUNDERE
Açılan Sandık Oranı %65.52
SALİM ÖZDİL 115 %3.74 Detay
YAKUTİYE
Açılan Sandık Oranı %25.58
HAKKI KOBAL 2878 %15.73 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı