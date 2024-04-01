|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ADİLCEVAZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SAİT İRİMESİ
|50
|%0.69
|Detay
|
AHLAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ABDULALİM MÜMTAZ ÇOBAN
|2421
|%17.73
|Detay
|
GÜROYMAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|TURĞAY BAĞUÇ
|87
|%0.66
|Detay
|
HİZAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SELAHATTİN SADAK
|52
|%0.80
|Detay
|
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NESLİHAN ÇELİKTENYILDIZ
|336
|%1.44
|Detay
|
MUTKİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
TATVAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HÜSEYİN AYAZ
|373
|%1.04
|Detay
|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
AYDINLAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
GÖLBAŞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
GÜNKIRI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
KAVAKBAŞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
OVAKIŞLA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
YOLALAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay