|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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BÜYÜKORHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SEVİM ALKIŞ
|248
|%3.45
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GEMLİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ERTUĞRUL YAVUZ
|1124
|%1.60
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GÜRSU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|LEVENT ÇELİK
|1617
|%3.22
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HARMANCIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET ASLAN
|42
|%0.92
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İNEGÖL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SEVDA ÖZCAN
|4511
|%2.86
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İZNİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA KÜÇÜK
|5493
|%18.58
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KARACABEY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FATİH KARABATI
|18182
|%35.15
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KELES
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İSMAİL YENİ
|3202
|%38.09
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KESTEL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA ATILGAN
|516
|%1.17
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MUDANYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|EROL DEMİRHİSAR
|1848
|%2.66
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MUSTAFAKEMALPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İSA SÖĞÜT
|5034
|%7.70
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NİLÜFER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÖZGÜR ŞİMŞEK
|5739
|%1.89
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ORHANELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MÜMTAZ ASLAN
|5663
|%41.06
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ORHANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İSMAİL KAYA
|2588
|%5.35
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OSMANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÇETİN ORKUN ÖZELLER
|9806
|%1.99
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YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ERCAN ÖZEL
|11699
|%33.92
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YILDIRIM
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AYHAN ÖZBEK
|7908
|%2.30
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