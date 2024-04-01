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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26
İYİ PARTİ

  • KISALTMA

    İYİ PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Meral Akşener

  • KURULUŞ TARİHİ

    25/10/2017
İYİ PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%3.77
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 1
  • Kazandığı İlçe Sayısı 24
  • Kazandığı Belde Sayısı 7
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%2.27 2
İL GENEL MECLİSİ
%4.80
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İLÇE ADAY OY ORAN
BÜYÜKORHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
SEVİM ALKIŞ 248 %3.45 Detay
GEMLİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
ERTUĞRUL YAVUZ 1124 %1.60 Detay
GÜRSU
Açılan Sandık Oranı %100.00
LEVENT ÇELİK 1617 %3.22 Detay
HARMANCIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET ASLAN 42 %0.92 Detay
İNEGÖL
Açılan Sandık Oranı %100.00
SEVDA ÖZCAN 4511 %2.86 Detay
İZNİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA KÜÇÜK 5493 %18.58 Detay
KARACABEY İyi Parti
Açılan Sandık Oranı %100.00
FATİH KARABATI 18182 %35.15 Detay
KELES
Açılan Sandık Oranı %100.00
İSMAİL YENİ 3202 %38.09 Detay
KESTEL
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA ATILGAN 516 %1.17 Detay
MUDANYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
EROL DEMİRHİSAR 1848 %2.66 Detay
MUSTAFAKEMALPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
İSA SÖĞÜT 5034 %7.70 Detay
NİLÜFER
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÖZGÜR ŞİMŞEK 5739 %1.89 Detay
ORHANELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MÜMTAZ ASLAN 5663 %41.06 Detay
ORHANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
İSMAİL KAYA 2588 %5.35 Detay
OSMANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÇETİN ORKUN ÖZELLER 9806 %1.99 Detay
YENİŞEHİR İyi Parti
Açılan Sandık Oranı %100.00
ERCAN ÖZEL 11699 %33.92 Detay
YILDIRIM
Açılan Sandık Oranı %100.00
AYHAN ÖZBEK 7908 %2.30 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı