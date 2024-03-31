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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 23:40
İYİ PARTİ

  • KISALTMA

    İYİ PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Meral Akşener

  • KURULUŞ TARİHİ

    25/10/2017
İYİ PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%3.64
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 1
  • Kazandığı İlçe Sayısı 24
  • Kazandığı Belde Sayısı 4
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%77.94
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.43 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.34
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İLÇE ADAY OY ORAN
BAĞLAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
CEMAL CEYLAN 839 %0.60 Detay
BİSMİL
Açılan Sandık Oranı %86.35
ALİ ÜNAL 94 %0.21 Detay
ÇERMİK
Açılan Sandık Oranı %87.77
AHMET EFETÜRK 54 %0.26 Detay
ÇINAR
Açılan Sandık Oranı %87.15
RAMAZAN DEMİR 134 %0.50 Detay
ÇÜNGÜŞ
Açılan Sandık Oranı %89.58
MEHMET SIDDIK KARADAĞLI 21 %0.39 Detay
DİCLE
Açılan Sandık Oranı %51.02
YUNUS BAŞAL 26 %0.30 Detay
EĞİL
Açılan Sandık Oranı %64.41
ENSARİ BARLAS 44 %0.59 Detay
ERGANİ
Açılan Sandık Oranı %76.11
FARUK YALÇIN 244 %0.55 Detay
HANİ
Açılan Sandık Oranı %61.97
HAMİT KAÇAN 32 %0.41 Detay
HAZRO
Açılan Sandık Oranı %100.00
EMİN BALIKÇI 99 %1.22 Detay
KAYAPINAR
Açılan Sandık Oranı %80.88
MEHMET ÖZDAĞ 485 %0.38 Detay
KOCAKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KULP
Açılan Sandık Oranı %79.61
MEHMET SALİM CAN 116 %0.83 Detay
LİCE
Açılan Sandık Oranı %80.85
SEZER YÜCEL 80 %0.79 Detay
SİLVAN
Açılan Sandık Oranı %61.06
CELAL KUTSAL 163 %0.73 Detay
SUR
Açılan Sandık Oranı %90.91
VEYSİ BOZYIL 152 %0.44 Detay
YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %94.24
MEHMET SEVİM 313 %0.41 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı