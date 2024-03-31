|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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BAĞLAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|CEMAL CEYLAN
|839
|%0.60
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BİSMİL
Açılan Sandık Oranı %86.35
|ALİ ÜNAL
|94
|%0.21
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ÇERMİK
Açılan Sandık Oranı %87.77
|AHMET EFETÜRK
|54
|%0.26
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ÇINAR
Açılan Sandık Oranı %87.15
|RAMAZAN DEMİR
|134
|%0.50
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ÇÜNGÜŞ
Açılan Sandık Oranı %89.58
|MEHMET SIDDIK KARADAĞLI
|21
|%0.39
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DİCLE
Açılan Sandık Oranı %51.02
|YUNUS BAŞAL
|26
|%0.30
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EĞİL
Açılan Sandık Oranı %64.41
|ENSARİ BARLAS
|44
|%0.59
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ERGANİ
Açılan Sandık Oranı %76.11
|FARUK YALÇIN
|244
|%0.55
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HANİ
Açılan Sandık Oranı %61.97
|HAMİT KAÇAN
|32
|%0.41
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HAZRO
Açılan Sandık Oranı %100.00
|EMİN BALIKÇI
|99
|%1.22
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KAYAPINAR
Açılan Sandık Oranı %80.88
|MEHMET ÖZDAĞ
|485
|%0.38
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KOCAKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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KULP
Açılan Sandık Oranı %79.61
|MEHMET SALİM CAN
|116
|%0.83
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LİCE
Açılan Sandık Oranı %80.85
|SEZER YÜCEL
|80
|%0.79
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SİLVAN
Açılan Sandık Oranı %61.06
|CELAL KUTSAL
|163
|%0.73
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SUR
Açılan Sandık Oranı %90.91
|VEYSİ BOZYIL
|152
|%0.44
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YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %94.24
|MEHMET SEVİM
|313
|%0.41
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