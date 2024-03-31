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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 23:40
İYİ PARTİ

  • KISALTMA

    İYİ PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Meral Akşener

  • KURULUŞ TARİHİ

    25/10/2017
İYİ PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%3.64
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 1
  • Kazandığı İlçe Sayısı 24
  • Kazandığı Belde Sayısı 4
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%77.94
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%5.42 1
İL GENEL MECLİSİ
%8.81
Edirne Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ENEZ
Açılan Sandık Oranı %58.33
EGE BİTİKLİ SAKİN 139 %8.10 Detay
HAVSA
Açılan Sandık Oranı %54.55
ÖMER SACİT SAKARYA 82 %2.58 Detay
İPSALA
Açılan Sandık Oranı %80.95
ABDULLAH NACİ ÜNSAL 702 %15.66 Detay
KEŞAN
Açılan Sandık Oranı %96.64
ZAFER SARIKEÇE 795 %2.12 Detay
LALAPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
YILMAZ GENEL 34 %3.22 Detay
MERİÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
VOLKAN GÜZELERGENE 138 %8.43 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %88.17
HAMDİ SEDEFÇİ 4725 %5.42 Detay
SÜLOĞLU
Açılan Sandık Oranı %71.43
MEHMET BALCI 17 %1.39 Detay
UZUNKÖPRÜ İyi Parti
Açılan Sandık Oranı %92.71
EDİZ MARTİN 7486 %33.18 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
BEĞENDİK
Açılan Sandık Oranı %11.11
0 %0 Detay
ESETÇE
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
KIRCASALİH
Açılan Sandık Oranı %50.00
HÜLYA ÖZDEMİR 12 %1.18 Detay
KÜPLÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SUBAŞI
Açılan Sandık Oranı %20.00
HÜSEYİN ATILGAN 61 %20.33 Detay
YENİKARPUZLU
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
YENİMUHACİR
Açılan Sandık Oranı %14.29
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı