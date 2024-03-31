|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ENEZ
Açılan Sandık Oranı %58.33
|EGE BİTİKLİ SAKİN
|139
|%8.10
|Detay
|
HAVSA
Açılan Sandık Oranı %54.55
|ÖMER SACİT SAKARYA
|82
|%2.58
|Detay
|
İPSALA
Açılan Sandık Oranı %80.95
|ABDULLAH NACİ ÜNSAL
|702
|%15.66
|Detay
|
KEŞAN
Açılan Sandık Oranı %96.64
|ZAFER SARIKEÇE
|795
|%2.12
|Detay
|
LALAPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YILMAZ GENEL
|34
|%3.22
|Detay
|
MERİÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|VOLKAN GÜZELERGENE
|138
|%8.43
|Detay
|
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %88.17
|HAMDİ SEDEFÇİ
|4725
|%5.42
|Detay
|
SÜLOĞLU
Açılan Sandık Oranı %71.43
|MEHMET BALCI
|17
|%1.39
|Detay
|
UZUNKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %92.71
|EDİZ MARTİN
|7486
|%33.18
|Detay
|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
BEĞENDİK
Açılan Sandık Oranı %11.11
|0
|%0
|Detay
|
ESETÇE
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
|Detay
|
KIRCASALİH
Açılan Sandık Oranı %50.00
|HÜLYA ÖZDEMİR
|12
|%1.18
|Detay
|
KÜPLÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
SUBAŞI
Açılan Sandık Oranı %20.00
|HÜSEYİN ATILGAN
|61
|%20.33
|Detay
|
YENİKARPUZLU
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
|Detay
|
YENİMUHACİR
Açılan Sandık Oranı %14.29
|0
|%0
|Detay